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    Синоптики попередили про грози з градом на заході України

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    Синоптики попередили про грози з градом на заході України

    На Закарпатті та в Карпатах 28 травня очікуються значні дощі

    28 травня в західних областях України пройдуть грози, подекуди з градом.

    Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

    Зазначається, що на Закарпатті та в Карпатах очікуються значні дощі.

    Вдень на Правобережжі пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий), повідомили в Укргідрометцентрі.

    Раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, що 28 травня у більшості областей України буде сонячно та навіть спекотно. Протягом дня очікується +25+30 градусів.

    Нагадаємо, внаслідок паводка на Закарпатті загинули хлопчик та чоловік.

    За даними Закарпатської ОДА, головною причиною виникнення паводку на Закарпатті є аномально великі опади: упродовж двох днів випало 120 мм, а це місячна норма.

    У селі Тур’я Поляна на Перечинщині на Закарпатті внаслідок паводка було підтоплено 62 господарства та 45 житлових будинків і зафіксовано історичний максимум води у притоці річки Уж - Турії.

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