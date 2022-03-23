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    Сирія підводить Путіна, найманці відмовляються воювати в Україні

    В Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Сирія підводить Путіна, найманці відмовляються воювати в Україні
    В Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    Російські оперативники також намагаються домовитись про вербовку найманців зі складу 16 бригади Сирійської Арабської Республіки

    Попередні обіцянки сирійської влади про системне постачання найманців для російської армії не виконуються. Про це повідомляє Головне управління розвідки міноборони.

    За даними української розвідки, обіцяну «легку прогулянку» змінили повідомлення про запеклі бої та високі втрати росіян. Більшість сирійських військових не готові ризикувати своїм життям заради примарного грошового забезпечення.

    Зокрема, 22 березня відбулась зустріч між командувачем 8-ї бригади в південній сирійській провінції Дера полковником Насімом Абу Ірра, та генералом збройних сил РФ Олександром Журавльовим (виконує функції командувача російського угруповання у південних провінціях Сирії). Під час зустрічі російський генерал поставив чітку вимогу сформувати та надати список імен та особистої інформації бойовиків з підрозділів Абу Ірра та з Сил оборони Сирії, які готові до участі у війні проти України.

    Сирійський полковник не надав чіткої відповіді. Натомість, пообіцяв вийти на зв’язок після консультацій «з іншими представниками керівного складу 8-бригади».

    Відомо, що наразі російські оперативники також намагаються домовитись про вербовку найманців зі складу 16 бригади Сирійської Арабської Республіки.

    Нагадаємо, що в Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Раніше повідомлялося, що в Україну 20 березня почали прибувати чергові групи бойовиків, пов’язаних з наближеним до Путіна російським пропагандистом та власником приватної військової компанії «Ліга» («Вагнер»), Євгеном Пригожиним. Основне завдання злочинців – ліквідація вищого військово-політичного керівництва України.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Сирія підводить Путіна, найманці відмовляються воювати в Україні