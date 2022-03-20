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    Події в Україні

    Путін послав «вагнерівців» убити Зеленського та українських високопосадовців

    За даними розвідки, бойовики, які хочуть убити Зеленського, вже почали прибувати в Україну - Путін послав «вагнерівців» убити Зеленського та українських високопосадовців
    За даними розвідки, бойовики, які хочуть убити Зеленського, вже почали прибувати в Україну
    фото з відкритих джерел

    Ключові «мішені» найманців – президент, а також Андрій Єрмак, Денис Шмигаль

    В Україну 20 березня почали прибувати чергові групи бойовиків, пов’язаних з наближеним до Путіна російським пропагандистом та власником приватної військової компанії «Ліга» («Вагнер»), Євгеном Пригожиним. Основне завдання злочинців – ліквідація вищого військово-політичного керівництва України. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    Путін особисто віддав наказ на проведення чергових атак одній з небагатьох довірених осіб. Усі попередні спроби закінчились провалом та ліквідацією терористів.

    Ключові «мішені» найманців, зокрема: Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль, повідомляють розвідники.

    «Російські окупанти, не досягши поставлених задач в ході повномасштабної агресії проти України, продовжують спроби дестабілізації роботи української влади, деморалізації суспільства, розкоординації руху опору та гальмування міжнародної взаємодії України. Організація замахів на перших осіб нашої держави є частиною стратегії окупантів», – ідеться у повідомленні ГУР МО.

    Раніше повідомлялося, що за тиждень тиждень на президента України Володимира Зеленського було як мінімум три спроби замаху.

    Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів про знищення елітної групи кадирівців, які планували вбити президента України Володимира Зеленського. Секретар РНБО запевнив, що Україні відомі підступні плани ворога. Він розповів, що українська сторона отримала інформацію від представників ФСБ, «які на сьогодні не мають бажання приймати участі в цій кривавій війні».

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    Путін послав «вагнерівців» убити Зеленського та українських високопосадовців