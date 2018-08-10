Ситник: зустріч із президентом не була таємною



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Керівник НАБУ Артем Ситник

Керівник НАБУ презентував звіт про роботу його відомства за перше півріччя 2018 року

Сьогодні директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник презентує звіт про роботу його відомства за перше півріччя 2018 року.

Зокрема Ситник, відповідаючи на запитання журналістів щодо нічної зустрічі з Петром Порошенком зазначив, що вона не була таємною. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

«Зустрiч проходила о першiй ночі», - повідомив керівник НАБУ. «За три роки цих зустрiчей було не так вже багато», - додав він.

Окрім цього під час конференції Ситник поінформував про здобутки НАБУ, озвучив статистичні показники щодо кількості кримінальних корупційних проваджень у роботі детективів та прокурорів, назвав суми збитків, завданих внаслідок злочинів. Крім того, розповів про справи, що розглядаються у суді, кількості підозрюваних та обвинувачених осіб тощо.

Зазначимо, що напередодні Ситник заявив, що його нічний візит до приватного будинку президента України Петра Порошенка не вплинув на роботу детективів НАБУ.

Раніше журналісти проекту «Схеми» оприлюднили розслідування про нічний візит 26 квітня голови НАБУ Артема Ситника до будинку, в якому проживає президент України Петро Порошенко у Козині.



