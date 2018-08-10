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    Звіт Ситника: НАБУ розслідує 683 справи на 197 мільярдів збитків

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    <span>Керівник НАБУ Артем Ситник</span> - Звіт Ситника: НАБУ розслідує 683 справи на 197 мільярдів збитків
    Керівник НАБУ Артем Ситник

    У справах НАБУ зараз фігурує 163 підозрюваних і 227 обвинувачених людей

    Детективи Національного антикорупційного бюро станом на серпень 2018 року розслідують 683 кримінальні провадження.

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    Про це йдеться у звіті діяльності НАБУ за перше півріччя.

    Загальні збитки від корупційних злочинів, як зазначають у звіті, складають близько 196,6 мільярда гривень. Детективам НАБУ вдалося відшкодувати державі близько 360 мільйонів гривень від припинення корупційних злочинів, вказано у документі.

    У справах НАБУ зараз фігурує 163 підозрюваних і 227 обвинувачених людей. Щодо 19 людей вже є обвинувальні вироки суду, але здебільшого ці люди пішли на угоду зі слідством.

    Також керівник НАБУ Артем Ситник, відповідаючи на запитання журналістів щодо нічної зустрічі з Петром Порошенком зазначив, що вона не була таємною.

    Також напередодні двох детективів Національного антикорупційного бюро було звільнено за порушення присяги.

    Нагадаємо, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розповів в інтерв’ю «Главкому», що детективи НАБУ погрожують антикорупційним прокурорам

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