Звіт Ситника: НАБУ розслідує 683 справи на 197 мільярдів збитків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Керівник НАБУ Артем Ситник

У справах НАБУ зараз фігурує 163 підозрюваних і 227 обвинувачених людей

Детективи Національного антикорупційного бюро станом на серпень 2018 року розслідують 683 кримінальні провадження.

Про це йдеться у звіті діяльності НАБУ за перше півріччя.

Загальні збитки від корупційних злочинів, як зазначають у звіті, складають близько 196,6 мільярда гривень. Детективам НАБУ вдалося відшкодувати державі близько 360 мільйонів гривень від припинення корупційних злочинів, вказано у документі.

У справах НАБУ зараз фігурує 163 підозрюваних і 227 обвинувачених людей. Щодо 19 людей вже є обвинувальні вироки суду, але здебільшого ці люди пішли на угоду зі слідством.

Також керівник НАБУ Артем Ситник, відповідаючи на запитання журналістів щодо нічної зустрічі з Петром Порошенком зазначив, що вона не була таємною.

Також напередодні двох детективів Національного антикорупційного бюро було звільнено за порушення присяги.

Нагадаємо, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розповів в інтерв’ю «Главкому», що детективи НАБУ погрожують антикорупційним прокурорам

Читайте також: Назар Холодницький: Через догану буду рік без премії.