Ситник саботує слідство щодо «Укроборонпрому», − Холодницький



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Керівник САП Назар Холодницький Фото: УНІАН

Назар Холодницький зазначив, що скаргу із виявленими порушеннями направили на тому тижні до Ради громадського контролю: «Чекаємо на їхню реакцію»

Детективи НАБУ саботують слідство у більш ніж десяти справах по крадіжці по «Укроборонпрому». Про це Назар Холодницький заявив журналістам, передає Depo.ua.

Керівник Антикорупційної прокуратури заявив щодо розслідування справ по розкраданні в оборонці: «Ми заслухали всі провадження, їх є близько 15 у детективів НАБУ. Фактично у всіх справах ми побачили те, що слідство саботується».

Холодницький додав, що скаргу із виявленими порушеннями направили на тому тижні до Ради громадського контролю: «Чекаємо на їхню реакцію».

Нагадаємо, 3 квітня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що працівники Національного антикорупційного бюро України неодноразово порушували законодавство під час розслідування кримінальних проваджень щодо розкрадань в оборонній сфері.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко доручив перевірити на детекторі брехні керівників «Укроборонпрому».

Зазначимо, за даними журналістського розслідування програми «Наші гроші», нинішній директор «Укроборонпрому» Павло Букін і звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський викрали мільйони на міжнародному контракті.

Напередодні фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський заявив, що назве «справжніх авторів фейку від Вihus» у наступному випуску відеоблогу