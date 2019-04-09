  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ситник саботує слідство щодо «Укроборонпрому», − Холодницький

    • Розсилка
    <span>Керівник САП Назар Холодницький</span> - Ситник саботує слідство щодо «Укроборонпрому», − Холодницький
    Керівник САП Назар Холодницький
    Фото: УНІАН

    Назар Холодницький зазначив, що скаргу із виявленими порушеннями направили на тому тижні до Ради громадського контролю: «Чекаємо на їхню реакцію»

    Детективи НАБУ саботують слідство у більш ніж десяти справах по крадіжці по «Укроборонпрому».  Про це Назар Холодницький заявив журналістам, передає Depo.ua.

    Читайте також

    Керівник Антикорупційної прокуратури заявив щодо розслідування справ по розкраданні в оборонці: «Ми заслухали всі провадження, їх є близько 15 у детективів НАБУ. Фактично у всіх справах ми побачили те, що слідство саботується».

    Холодницький додав, що скаргу із виявленими порушеннями направили на тому тижні до Ради громадського контролю: «Чекаємо на їхню реакцію».

    Нагадаємо, 3 квітня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що працівники Національного антикорупційного бюро України неодноразово порушували законодавство під час розслідування кримінальних проваджень щодо розкрадань в оборонній сфері.

    Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко доручив перевірити на детекторі брехні керівників «Укроборонпрому».

    Зазначимо, за даними журналістського розслідування програми «Наші гроші», нинішній директор «Укроборонпрому» Павло Букін і звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський викрали мільйони на міжнародному контракті.

    Напередодні фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський заявив, що назве «справжніх авторів фейку від Вihus» у наступному випуску відеоблогу

    Читайте також: 
    Читайте також
    Петро Порошенко прокуратура суд РНБО НАБУ Артем Ситник гроші Назар Холодницький розслідування Укроборонпром
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ