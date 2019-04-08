Уряд схвалив використання поліграфу для перевірки керівництва «Укроборонпрому»



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Раніше Порошенко заявив, що все керівництво «Укроборонпрому» має пройти перевірку на поліграфі

Уряд схвалив доопрацьований план реформування оборонно-промислового комплексу, зокрема дозволивши використати поліграф для перевірки керівництва державного концерну «Укроборонпром» та інших підприємств оборонного комплексу.

Йдеться про запровадження додаткових заходів «з перевірки наявності корупційних ризиків» у діяльності керівництва Укроборонпрому та підприємств оборонної промисловості, де частка держави перевищує 50%.

«Йдеться, зокрема, про можливість використання спеціальних пристроїв — поліграфів — задля проведення таких перевірок», — заявили в кабміні.

Це рішення ухвалене на виконання указу президента, що вводить в дію відповідне рішення Ради національної безпеки й оборони.

Раніше президент Петро Порошенко заявив, що все керівництво Укроборонпрому має пройти перевірку на поліграфі.

Раніше Порошенко на засіданні РНБО, присвяченому реформуванню ДК «Укроборонпром», заявляв, що Україна ініціює міжнародний аудит «Укроборонпрому».

Нагадаємо, що 6 березня керівнику компанії, яка фігурує в розслідування щодо розкрадань в оборонному секторі України, було оголошено підозру в ухиленні від сплати податків.

Також Порошенко заявив, що Рада національної безпеки та оборони ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну «Укроборонпром».

Порошенко вимагає термінового розслідування оприлюднених фактів про нібито зловживання в «оборонці».

Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

Напередодні фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський заявив, що назве «справжніх авторів фейку від Вihus» у наступному випуску відеоблогу