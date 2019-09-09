Журналісти дізнались, скільки Ситник заробив за серпень



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Артем Ситник заробив в серпні понад 178 тисяч гривень

Оклад Ситника – 90 тис. 617,14 грн

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заробив в серпні 178 тис. 502,51 грн (отримав 143 тис. 694,52 грн).

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит «Слова і Діла».

Оклад Ситника – 90 тис. 617,14 грн, за вислугу років – 27 тис. 185,14 грн, за доступ до державної таємниці – 9 тис. 061,71 грн, надбавка експертам з питань таємниці – 18 тис. 123,43 грн , за ранг – 685,71 грн, індексація – 184,07 грн, інші виплати (відрядження, відпускні, грошова допомога тощо) – 32 тис. 645,31 грн.

Перший заступник глави НАБУ Гізо Углава заробив 217 тис. 518,01 грн (виплатили 175 тис. 102 грн). Його оклад – 60 тис. 761,64 грн, за вислугу років – 9 тис. 114,25 грн, за доступ до державної таємниці – 6 тис. 076,17 грн, за ранг – 431,05 грн, індексація – 154,28 грн, інші виплати – 140 тис. 980,62 грн.

Тетяна Варварська заробила 97 тис. 355,24 грн (отримала 78 тис. 370,97 грн). У цю суму увійшли 64 тис. 438,86 грн окладу, 25 тис. 775,54 грн за вислугу років, 6 тис. 443,89 грн за доступ до державної таємниці, 533,33 грн за ранг, 163,62 грн індексації.

Ще один заступник, Анатолій Новак, заробив минулого місяця 159 тис. 080,35 грн (отримав 156 тис. 694,14 грн). Його оклад становив 84 тис. 576 грн, за вислугу років – 33 тис. 830,40 грн, за доступ до держтаємниці – 8 тис. 457,60 грн, за спеціальне звання – 2,4 тис. грн, за науковий ступінь – 12 тис. 686,40 грн, надбавка експертам з питань таємниці – 16 тис. 915,20 грн, індексація – 214,75 грн.

Нагадаємо, суд оштрафував Артема Ситника на 3,4 тис. грн за відпочинок під Рівним.