Ситник запевняє, що нічний візит до Порошенка не вплинув на роботу НАБУ



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Директор НАБУ Артем Ситник

Глава НАБУ стверджує, що результатом зустрічі з Порошенком стало ухвалення парламентом закону про Антикорупційний суд

Нічний візит директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника до приватного будинку президента України Петра Порошенка не вплинув на роботу детективів НАБУ.

Про це в ефірі «Громадського» заявив директор НАБУ Артем Ситник.

Він наголосив, що під час цієї зустрічі вони обговорювали створення Антикорупційного суду. За словами Ситника, саме Порошенко запросив його.

«Глава держави запросив на розмову і якраз розмова стосувалась Антикорупційного суду. Це суд, який напряму стосується Антикорупційного бюро. І це стосується тієї проблеми, про яку ми говоримо два роки. Навіть на війні вороги сідають за стіл переговорів. У даному випадку була дискусія спірна», - наголосив Ситник.

На уточнююче питання, чому це не було публічно, Ситник зазначив, що були і публічні переговори на рівні Адміністрації президента. На питання про репутаційні наслідки через візит директора НАБУ приїжджає вночі до приватного будинку президента України, Ситник зазначив:

«Це не був таємний візит і те, що це може стати відомо - звичайно, я це допускав. Чому стало відомо саме зараз, а це було достатньо давно… Важливо, що на роботу НАБУ це не вплинуло, спитайте будь-якого детектива».

Ситник додав, що результатом цієї зустрічі стало ухвалення парламентом закону про Антикорупційний суд і президент вплинув на рішення парламенту.

«У мене була тет-а-тет зустріч з президентом України з приводу Антикорупційного суду. НАБУ не має права законодавчої ініціативи і ми знаємо, давайте будемо відверті, що в парламенті президент має якщо не визначальне, то один з визначальних впливів. Була певна дискусія. Вона закінчилась тим, що все ж таки закон був прийнятий», - зазначив директор НАБУ.

На питання журналіст: «Якщо Порошенко наступного запросить вас до себе додому, ви погодитесь?»

«Мабуть уже ні. Виходячи із такої реакції, мабуть, ні», - додав директор НАБУ.

Раніше журналісти проекту «Схеми» оприлюднили розслідування про нічний візит 26 квітня голови НАБУ Артема Ситника до будинку, в якому проживає президент України Петро Порошенко у Козині.