Асад умовно контролює більшу частину території Сирії – експерт



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За словами Кіріла Міхайлова, територія насправді під контролем «добробатів», які утримуються місцевими бізнесменами. Про це співробітник «ConflictIntelligenceTeam» заявив під час прес-конференції в прес-центрі «Главком»

Президент Сирії Башар Асад контролює більшу частину території Сирії, але можна сказати умовно.

«На цих територіях діють збройні угрупування, які утримуються місцевими бізнесменами. Ці бізнесмени свого часу сколотили добробати, коли почалася війна, і використовували ці сили для рекету, контрабанди, контролю ресурсів, територій. Якщо в Україні ситуація з добробатами була впорядкована після 2014 року, то в Сирії цього не відбулося. Наприклад, є «Сила тигра». Це не сирійська армія, це «добробат», який утримується місцевими бізнесменами», - говорить Міхайлов.

За оцінками експерта, формально, звісно, всі ці сили підпорядковуються Дамаску. І ведуть пропаганду на своїй сторінках у соцмережах, але це не означає, що вони готові здати свою територію центральному сирійському уряду.

Нагадаємо, що сирійська революція відбулася в рамках «Арабської Весни», яка своєю чергою пройшла в країнах Близького Сходу та країн Африки. Це були процеси проти диктаторських режимів, які панували в цих країнах. В деяких з них ці революції вдалися, наприклад, в Тунісі. В Алжирі революційних рух було подавлено, а в Лівії протестний рух звівся нанівець. Найгірший результат виявився у Сирії. Режим Асада жорстко почав придушувати революцію, але не зміг справитися повністю. Адже частина сирійської армії відмовилася виконувати наказ Асада, дезертирувала і стала на бік повстанців. Конфлікт у Сирії триває протягом семи років. У конфлікті окрім опозиційних сил та сил президента Сирії також є збройні угрупування терористів.

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