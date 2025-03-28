Міноборони повідомило, на якій стадії підготовка законопроєкту про демобілізацію

Черногоренко: В міністерстві розуміють соціальну значущість законопроєкту: «Тут потрібна спільна робота, ми її дуже швидко ведемо»

Законопроєкт мали підготувати ще у грудні 2024 року

У Міністерстві оборони ще триває робота над окремим законопроєктом про демобілізацію. Як передає «Главком», про це сказала заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Міністерство оборони разом із Генштабом веде роботу з підготовки законопроєкту. Важливо розуміти, що позиція Генштабу, головкома дуже важлива для цього законопроєкту. Тому що саме вони відповідальні за успіх військових операцій», – сказала посадовиця.

Черногоренко додала, що в міністерстві розуміють соціальну значущість законопроєкту: «Тут потрібна спільна робота, ми її дуже швидко ведемо».

Як відомо, у січні 2025 року перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк повідомив, що проєкт закону про демобілізацію під час дії воєнного стану вже розроблений урядом, проте буде поданий значно пізніше.

Нагадаємо, мобілізаційний резерв України на сьогодні становить 3,7 млн людей. А загальна кількість громадян чоловічої статі віком від 25 до 60 років – 11,1 млн.

Як повідомлялося, до 18 грудня 2024 року Міноборони планувало завершити роботу над законопроєктом про визначення порядку та умов звільнення військовослужбовців зі служби.

Раніше стало відомо, що Україна планує мобілізувати 160 тис. осіб у період з листопада до лютого. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.

До слова, військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину. Так він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та того, що за Конституцією громадяни України мають обовʼязок захищати державу.