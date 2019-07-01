Ситуація в ПАРЄ: Експерти пояснили позицію української делегації



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Який план дій української делегації

1 липня в прес-центрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) Інститут світової політики проведе прес-конференцію «Ситуація в ПАРЄ. Позиція української делегації».

Запрошені гості: Борислав Береза, народний депутат України 8-го скликання, заступник члена Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи; Євген Магда, директор Інституту світової політики.

Учасники прес-конференції проаналізують та дадуть оцінку нещодавнім подіям в ПАРЄ, політичній кризі в ПАРЄ, який план дій української делегації, розглянуть питання антипутінської коаліції.

Як відомо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Члени делегацій Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини і України у Парламентській Асамблеї Ради Європи оприлюднили свою заяву, де підкреслили, що відновлення прав російської делегації без виконання Росією будь-яких численних вимог Асамблеї, «суперечить основним цінностям Ради Європи та її Статуту».

Парламентський комітет у закордонних справах рекомендував Верховній Раді призупинити роботи української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

До слова, делегати ПАРЄ обрали новим генсеком Ради Європи главу МЗС Хорватії Пейчинович-Бурич.