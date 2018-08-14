Скандал через закриття справи Кернеса: в ГПУ з'ясували, що прокурори дійсно були хворі



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За інформацією ГПУ, обидва прокурори своєчасно повідомили про перебування на лікарняному через хворобу

Генеральна прокуратура України з'ясувала, що два прокурори, які були причетні до розгляду справи мера Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців, законно перебували на лікарняному і були відсутні на судовому засіданні.

Про це 14 серпня написав на своїй сторінці у Facebook речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

«Керівництво Генеральної прокуратури не буде карати двох прокурорів, через начебто відсутність яких на засіданнях по справі Кернеса Київський районний суд Полтави закрив кримінальне провадження», - повідомив Лисенко.

Він заявив, що обидва прокурори своєчасно повідомили суд та своє керівництво про перебування на лікарняному через хворобу.

«Відповідні медичні довідки були належно оформлені та надані. Тому підстав для накладення дисциплінарного стягнення на прокурорів немає», - написав Лисенко.

Як відомо, 10 серпня Київський райсуд Полтави закрив справу щодо катування людей, порушену проти міського голови Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців Віталія Бліннікова і Євгена Сміцького, розцінивши систематичну неявку прокурорів на дебати як відмову від обвинувачення.

Натомість генеральний прокурор Юрій Луценко у соцмережі Facebook заявив, що суддя у справі Кернеса буде відповідати за завідомо неправосудне рішення.

Нагадаємо, справа проти Кернеса та його охоронців, яких підозрювали в незаконному позбавленні волі і погрозах вбивством прихильникам Майдану, розслідувалася з лютого 2014 року. У березні 2015 року Генпрокуратура оголосила про завершення досудового розслідування.