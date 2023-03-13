Скандал із хибною транслітерацією. Нардеп заспокоїв власників закордонних паспортів

ДМС не анулюватиме закордонні паспорти з хибною транслітерацією

Державна міграційна служба не буде визнавати недійсними закордонні паспорти, транслітерація прізвищ у яких не збігається з ID-картою, виданою пізніше. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань правової політики Роман Бабій у Facebook.

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Рішення не анулювати неправильно транслітеровані закордонні паспорти було ухвалено на комітеті Державної міграційної служби.

«Анулювання закордонних паспортів у зв’язку зі зміною правил транслітерації не буде. Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко повідомила сьогодні про це під час нашого комітету», – написав Роман Бабій.

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Зазначається, що також буде поновлено дію тих паспортів, які уже анулювали. Нардеп додав, що проблему будуть вирішувати, переконуючи людей змінити документи або просто змінюючи їх по завершенні терміну дії.

«Проблема є – наразі близько 34 000 громадян України мають закордонні паспорти з різною транслітерацією. Наші європейські партнери незадоволені, бо деякі українці зловживають цим – обходять обмеження на перебування за кордоном та отримання допомоги, використовуючи для цього свої різні паспорти, написання ім'я чи прізвища в яких відрізняється. А на папері (чи в електронній базі) різне написання — значить не одна й та ж людина», – зазначив він.

Нагадаємо, у лютому 2023 року в системі оформлення біометричних паспортних документів відбулося оновлення програмного забезпечення: відповідно у разі різної транслітерації (написання латиницею) у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці дійсним визнається останній оформлений документ. Таким чином ДМС вимагло визнати недійсними закордонні паспорти у випадку якщо у біометричному використано не такі літери на позначення прізвища та ім'я.