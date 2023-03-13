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Скандал із хибною транслітерацією. Нардеп заспокоїв власників закордонних паспортів

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
Скандал із хибною транслітерацією. Нардеп заспокоїв власників закордонних паспортів
Дію раніше анульованого зардонного паспорту відновлять
фото з відкритих джерел

ДМС не анулюватиме закордонні паспорти  з хибною транслітерацією

Державна міграційна служба не буде визнавати недійсними закордонні паспорти, транслітерація прізвищ у яких не збігається з ID-картою, виданою пізніше. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань правової політики Роман Бабій у Facebook.

 Рішення не анулювати неправильно транслітеровані закордонні паспорти було ухвалено на комітеті Державної міграційної служби. 

«Анулювання закордонних паспортів у зв’язку зі зміною правил транслітерації не буде. Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко повідомила сьогодні про це під час нашого комітету», – написав Роман Бабій.

Зазначається, що також буде поновлено дію тих паспортів, які уже анулювали. Нардеп додав, що проблему будуть вирішувати, переконуючи людей змінити документи або просто змінюючи їх по завершенні терміну дії. 

«Проблема є – наразі близько 34 000 громадян України мають закордонні паспорти з різною транслітерацією. Наші європейські партнери незадоволені, бо деякі українці зловживають цим – обходять обмеження на перебування за кордоном та отримання допомоги, використовуючи для цього свої різні паспорти, написання ім'я чи прізвища в яких відрізняється. А на папері (чи в електронній базі) різне написання — значить не одна й та ж людина», – зазначив він.

Нагадаємо, у лютому 2023 року в системі оформлення біометричних паспортних документів відбулося оновлення програмного забезпечення: відповідно у разі різної транслітерації (написання латиницею) у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці дійсним визнається останній оформлений документ. Таким чином ДМС вимагло визнати недійсними закордонні паспорти у випадку якщо у біометричному використано не такі літери на позначення прізвища та ім'я.

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