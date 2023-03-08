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Ваш паспорт недійсний. У якому випадку доведеться міняти документи

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Ваш паспорт недійсний. У якому випадку доведеться міняти документи
Щоб усі документи були чинними, транслітерація у них має бути однаковою
фото: glavcom.ua

Міграційна служба нагадує українцям перевірити інформацію у паспортах на розбіжність

У лютому 2023 року в системі оформлення біометричних паспортних документів відбулося оновлення програмного забезпечення: відповідно у разі різної транслітерації (написання латиницею) у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці дійсним визнається останній оформлений документ. Про це повідомляє одна з обласних міграційних служб.

Тобто, якщо особа оформила спочатку паспорт для виїзду за кордон, а потім ID-картку з іншим написанням прізвища чи імені латинськими літерами, то закордонний паспорт буде автоматично визнаний недійсним.

Щоб усі документи були чинними, транслітерація у них має бути однаковою. Якщо людина встановила розбіжності у документах, їй варто звернутися до підрозділів міграційної служби, ЦНАПу чи паспортного сервісу. Здійснити перевірку паспортів можна за базою недійсних документів.

У державній міграційній службі також нагадали про необхідність вчасно обміняти ID-картку та закордонний паспорт у разі виникнення таких обставин:

  • зміна інформації у паспорті (зміна прізвища, імені, по батькові, дати народження, зокрема, написання латинськими літерами імені та прізвища у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України);
  • виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;
  • закінчення строку дії паспорта;
  • непридатність паспорта для подальшого використання.

Зауважимо, що звертатися можна до будь-якого підрозділу міграційної служби незалежно від місця реєстрації людини.

До слова, для українців, які перебувають у Польщі, доступна послуга оформлення першого паспорта громадянина у формі ID-картки по досягненню 14-річного віку.

Теги: Державна міграційна служба документи паспорт

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