  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Кулеба відповів Шольцу щодо скандальних заяв про толерантність до росіян

    Дмитро Кулеба прокоментував скандальні висловлювання канцлера Німеччини Олафа Шольца про неприпустимість образи вихідців із Росії - Кулеба відповів Шольцу щодо скандальних заяв про толерантність до росіян
    Дмитро Кулеба прокоментував скандальні висловлювання канцлера Німеччини Олафа Шольца про неприпустимість образи вихідців із Росії
    фото з відкритих джерел

    Кулеба: «Реальність така, що хтось фізично скидає бомби на українські міста, хтось фізично розстрілює евакуйованих»

    Російський народ так само несе відповідальність за війну проти України, як і диктатор Володимир Путін. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба коментуючи скандальні висловлювання канцлера Німеччини Олафа Шольца про неприпустимість образи вихідців із Росії.

    «Дехто хоче жити у простому світі, де Путін несе повну відповідальність за війну. Але реальність така, що хтось фізично скидає бомби на українські міста, хтось фізично розстрілює евакуйованих, хтось формує «Z», підтримує Путіна в опитуваннях. Як і в 1930- х, вони несуть відповідальність, нехай навіть отруєну пропагандою», – йдеться у дописі Кулеби.

    Нещодавно, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що росіяни не несуть відповідальності за те, що президент РФ Володимир Путін розв'язав війну проти України.

    Також радник глави Офісу президента Михайло Подоляк дорікнув канцлеру Шольцу в тому, що той намагається захищати росіян.

    Нагадаємо, Шольц також заявив, що НАТО не втручатиметься у війну в Україні.

    Тим часом сьогодні Байден назвав Путіна «справжнім головорізом» та «кривавим диктатором».

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Олаф Шольц #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кулеба відповів Шольцу щодо скандальних заяв про толерантність до росіян