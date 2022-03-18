Кулеба відповів Шольцу щодо скандальних заяв про толерантність до росіян

Кулеба: «Реальність така, що хтось фізично скидає бомби на українські міста, хтось фізично розстрілює евакуйованих»

Російський народ так само несе відповідальність за війну проти України, як і диктатор Володимир Путін. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба коментуючи скандальні висловлювання канцлера Німеччини Олафа Шольца про неприпустимість образи вихідців із Росії.

«Дехто хоче жити у простому світі, де Путін несе повну відповідальність за війну. Але реальність така, що хтось фізично скидає бомби на українські міста, хтось фізично розстрілює евакуйованих, хтось формує «Z», підтримує Путіна в опитуваннях. Як і в 1930- х, вони несуть відповідальність, нехай навіть отруєну пропагандою», – йдеться у дописі Кулеби.

Нещодавно, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що росіяни не несуть відповідальності за те, що президент РФ Володимир Путін розв'язав війну проти України.

Також радник глави Офісу президента Михайло Подоляк дорікнув канцлеру Шольцу в тому, що той намагається захищати росіян.

Нагадаємо, Шольц також заявив, що НАТО не втручатиметься у війну в Україні.

Тим часом сьогодні Байден назвав Путіна «справжнім головорізом» та «кривавим диктатором».