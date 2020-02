Скандал у Конгресі: Трамп не потиснув руку спікеру Палати представників, вона у свою чергу пошматувала текст його промови

Трамп і Пелосі мають давній конфлікт: не спілкуються із середини жовтня

Щорічне послання президента США Дональда Трампа Конгресу перетворилося на скандал, який став наслідком натягнутих стосунків глави Білого дому і спікерки Палати представників Ненсі Пелосі.

Про це пише журнал People, аналізуючи те, що сталося в Капітолії 4 лютого.

Ланцюжок скандальних подій почався з того, що, передаючи копію промови у президію, Трамп проігнорував руку, яку простягла йому Пелосі.

Під час презентації, яку спікер нижньої палати виголошує перед промовою президента, зазвичай лунає урочиста фраза: «Члени Конгресу, маю особливу честь і великий привілей відрекомендувати вам президента Сполучених Штатів». Пелосі ж вимовила звичайним тоном: «Члени Конгресу, президент Сполучених Штатів».

Спікерка залишалася сидіти й не аплодувала президентові під час його виступу. Як видно на відеозаписі, вона кілька разів посмішкою реагувала на заяви глави держави.

Коли Трамп описував свої успіхи під час укладення торгових угод, Пелосі заперечливо хитала головою.

Після завершення промови президента спікерка демонстративно розірвала її текст.

People звернув увагу й на те, що спікерка прикріпила до костюма ту саму брошку, яка була на ній 18 грудня 2019 року, коли Палата представників схвалила обидві статті обвинувачення в межах процедури імпічменту Трампа.

У своєму Twitter Пелосі назвала послання Трампа «маніфестом неправди».

The manifesto of mistruths presented in page after page of the address tonight should be a call to action for everyone who expects truth from the President and policies worthy of his office and the American people. #SOTU https://t.co/7rUFbhWDDQ

Вона також опублікувала твіт із фото, на якому видно, як Трамп відмовляється потиснути їй руку. «Демократи ніколи не перестануть простягати руку дружби, щоб працювати для народу. Де можна – ми будемо шукати спільну мову, де не можна – відстоювати свої позиції», – написала глава нижньої палати.

Democrats will never stop extending the hand of friendship to get the job done #ForThePeople. We will work to find common ground where we can, but will stand our ground where we cannot. #SOTU pic.twitter.com/ELJqR9q4xD