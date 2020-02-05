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    Думки вголос

    Зеленський готовий пожертвувати Богданом, щоб налагодити відносини з США та МВФ?

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Зеленський готовий пожертвувати Богданом, щоб налагодити відносини з США та МВФ?

    Система влади Зеленського побудована на ручному управлінні. А в цій ручній системі у Богдана був свій великий шматок впливу, відносин, зобов'язань

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    Офис президента продолжают потрясать слухи – будет уволен глава ОП Андрей Богдан или нет. Дистанцирование от главы своего офиса со стороны президента очевидно – Богдан уже не шепчет ничего президенту на переговорах, и на многие мероприятия президент уже стал ездить без Богдана.

    Президент Владимир Зеленский явно демонстрирует, что время близких контактов со своим главой ОП прошло. И обсуждает эту проблему со своим аппаратом – и прежде всего с самым жестким противником Богдана в окружении президента Андреем Ермаком. Ермак показал себя в глазах Запада договороспособным человеком, в то время как Богдан в глазах Запада – это проводник интересов Игоря Коломойского. Записи переговоров в кабинете бывшего главы ДБР Романа Трубы показывают, что Богдан звонит и отдает приказы по делам, связанным с интересами Коломойского. Украинские правоохранительные органы боятся касаться темы достоверности записей и расследования информации на записях.

    Дипломаты США неоднократно критически высказывались в разговорах с Зеленским о роли Богдана в процессах влияния на суды по делу «Приватбанка». И отказ Украине выдать очередной транш МВФ прямо связан с опасениями Запада, что под контролем Богдана Коломойский вернет себе или весь банк или значительную часть его активов.

    Чтобы наладить отношения с МВФ, президенту надо показать, что он дистанцируется от Коломойского и пресекает все попытки применить админресурс от его имени для помощи Коломойскому в деле «Приватбанка». Как это сделать? Отставка Богдана должна убедить американцев, и принять решение по широкому комплексу вопросов, в том числе и по кредиту.

    Поэтому с решениями об увольнении Зеленский не спешит, отставку Богдана надо разменять на надежные гарантии и сроки. Система власти Зеленского построена на ручном управлении. А в этой ручной системе у Богдана был свой большой кусок влияния, отношений, обязательств. Все это быстро не передать и не заменить. Тем более, если Богдан каждый день продолжает принимать решения.

    И тем более, если Богдан так много знает о Зеленском и его уязвимых местах за это время, и его связывает с президентом своя история личных отношений. Команда Богдана во власти, останется, по данным наших источников, отставка угрожает только заместителю главы ОП Кириллу Тимошенко. Шаткое положение также и у генерального прокурора Руслана Рябошапки.

    Посмотрим, как удастся президенту расторговать увольнение своего друга. Ведь все понимают, что полностью ни Богдан ни Коломойский влияния у Зеленского не потеряют, их связывают долгие годы отношений и прагматическая потребность в поддержке телеканала «1+1».

    Помнится, при Порошенко американцы в лице вице-президента Джо Байдена требовали увольнения генерального прокурора Виктора Шокина, который кроме объективных проблем в своей деятельности, был известен делом по компании Бурисма, в наблюдательный совет которой олигарх Злочевский включил сына Байдена. Порошенко тогда тоже долго упирался с увольнением Шокина.

    Здесь логика примерно такая же – жертва Богдана поможет, как думает Зеленский, добиться существенного прорыва на американском направлении, разморозить отношения с МВФ, и выдвинуть Ермака как приемлемую для Запада переговорную фигуру, способную выстроить самостоятельно систему отношений и коммуникационное поле.

    Президент Зеленский ищет фигуру, которая сможет обеспечить ему полную субъективность и дееспособность во власти. Но вряд ли это получится. Чтобы власть стала устойчивой, надо не просто менять тех, кто правит именем президента и отдает приказы. Надо отказываться от модели ручного управления, надо отказываться от назначений некомпетентные людей на всех уровнях, которые лично кому-то нравятся или преданы. Президент должен заниматься развитием государства и прежде всего его силовых структур. И пока Зеленский это не осознает, любые перестановки в офисе не будут носить системный характер, и глобально влияние Зеленого на страну, государство и общество не усилят.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    МВФ США Володимир Зеленський Андрій Богдан
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