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    Військові зупинили загарбників біля Броварів: окупанти зазнали значних втрат

    ЗСУ відбили ворога біля Броварів - Військові зупинили загарбників біля Броварів: окупанти зазнали значних втрат
    ЗСУ відбили ворога біля Броварів
    фото: Генштаб ЗСУ, фото ілюстративне

    У результаті бойових дій в районах Лук'янівка та Рудницьке, підрозділи батальйонної тактичної групи 30-ї бригади окупантів зазнали значних втрат

    Збройні Сили України розповіли, що їм вдалось зупинити ворога біля Броварів, що на Київщині. Окупанти зазнали значних втрат. Відповідну інформацію оприлюднили у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 26 березня.

    «У напрямку на Бровари підрозділи противника зупинені. Ворог вимушено перейшов до оборони, здійснює інженерне обладнання позицій», – повідомили у Генштабі ЗСУ.

    У результаті бойових дій в районах Лук'янівка та Рудницьке, підрозділи батальйонної тактичної групи 30-ї бригади окупантів зазнали значних втрат. Після цього росіяни відійшли у район населених пунктів Піски та Нова Басань.

    Щоб поновити втрати озброєння та техніки окупанти висунули колони в напрямках населених пунктів Великий Самбір, Дептівка, Голінка та напрямку на Дубов'язовку. Вертольоти прикривали колони з повітря.

    Як повідомлялося раніше, у Святошинському районі Києва відновлене електропостачання після пошкодження, яке сталося внаслідок бойових дій у передмісті.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна обстріл військові Україна повітря озброєння окупація #stoprussia
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    Військові зупинили загарбників біля Броварів: окупанти зазнали значних втрат