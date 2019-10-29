Звільнений прокурор розказав, як Луценко перетворив «Вишки Бойка» на «вишки Кацуби»



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Сергій Горбатюк: Купівля вишок Бойка – це 2% державного бюджету Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Горбатюк стверджує, що колишній генпрокурор знищував резонансні справи

Колишній керівник Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк в інтерв’ю «Главкому» стверджує, що колишній генпрокурор Юрій Луценко та його його заступники Юрій Столярчук і Анатолій Матіос здійснювали пряме і неприховане втручання в корупційні справи.

«В «майданівських» справах певно не було економічного інтересу. Не було сенсу. Але пізніше все ж і до цих справ Луценко втрутився. Уперше – у 2018 році, коли він змінив прокурора у справі за підозрою Бубенчику – повідомлення про підозру убивства правоохоронця. А потім через пару місяців Луценко забрав справу, в якій ми повідомили про підозру про вбивство працівнику УСБУ Хмельницької області. Він її віддав Матіосу», - розказав Горбатюк.

Звільнений прокурор зазначив, що згодом через відстоювання права слідчого розслідувати і відповідно оскарження рішень частину економічних справ його управління все ж повернуло.

«Наприклад, справу Лукаш. Два роки боротьби з тими і з нинішніми виключно за право слідчого і прокурора діяти згідно з КПК України. А вже можна було би отримати вирок. Далі – справа Клименка – 3,2 млрд прямих збитків державі, або 1% державного бюджету на той час. То була перша, «вкрадена» Луценком справа, на шостий день його перебування на посаді генпрокурора. Справу Злочевського забрали і закрили. «Вишки Бойка» забрали і вони стали «вишками Кацуби».

Відповідаючи на питання, в яких розмірах можна оцінити обсяги неправомірної вигоди, отриманої керівництвом Генпрокуратури від закриття, наприклад, справи «вишок Бойка», Горбатюк зазначив; що йому невідомо, чи отримувалася неправомірна вигода за незаконні рішення у цих справах, але він у своїх заявах про злочин до НАБУ висловлював обґрунтоване припущення, що нічим іншим протиправні дії пояснити не можна.

За словами Горбатюка, водночас якщо відсторонитись від конкретики, але оцінити обсяг вкрадених коштів, то можна, наприклад, оцінити справу щодо так званих вишок Бойка – просто побутова математика. «Дві вишки закуплені приблизно по $400 млн. Як ми встановили, їхня реальна ціна була вполовину меншою. На азіатському ринку їх оглядали фахівці «Чорноморнафтогазу» ще до того, як був тендер. Вони вже тоді знали, що ці вишки коштують по $197 млн. Держава заплатила за дві вишки $800 млн. Тоді курс був 8 грн за долар – 6,4 млрд грн. Державний бюджет у 2012 році був 350 млрд. грн. Тобто купівля вишок – це 2% державного бюджету», - поясник екс-керівник управління спецрозслідувань Генпрокуратури.

«Далі дивимось еволюцію-деградацію поглядів екс-генпрокурора. Скільки повинна отримати людина, щоб цілком серйозно, маючи нас за ідіотів, заявити, що директор «Чорноморнафтогазу» Кацуба зміг розпорядитися аж двома відсотками держбюджету впродовж одного року? І так розпорядитися, щоб про це не знав прем’єр-міністр чи міністр Бойко. Це не випадкове розкрадання. Яка мотивація має бути (дурістю це не поясниш), щоб доводити суспільству, що керівник міністерства немає до цього стосунку. А яким може бути розмір власного інтересу у подібних справах– припускайте самі», - резюмував Горбатюк.

Нагадаємо, 23 жовтня Генеральна прокуратура звільнила начальника управління спецрозслідування Сергія Горбатюка. У той же день Горбатюк заявив, що має намір оскаржити своє звільнення і подати заяву до правоохоронних органів на генпрокурора Руслана Рябошапку.