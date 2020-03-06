Скандального «слугу» Бужанського закидали яйцями



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп Максим Бужанський навіть не виходив з машини Скріншот з відео

Нардеп стверджує: на нього напали «40 осіб з битами». Свідки кажуть: порозмовляти з Бужанським намагались троє ветеранів

Народний депутат з фракції «Слуга народу» Максим Бужанський, який нещодавно осоромився тим, що відмовився вшанувати пам'ять Героїв Небесної сотні, заявив про напад на нього ветеранів полку «Азов». Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«О 16 годині мене попередили, що готується провокація, після вечірнього ефіру Народ Проти. І вірно, о 0:30 натовп персонажів, чоловік 35-40, з битами, які представилися ветеранами полку Азов і прибули на автомобілях Аа1154 ХІ міцубісі L200 чорний, АА0714 Ха білий мерседес-спринтер, за допомогою декількох яєць здобула переконливу перемогу над моїм костюмом», - написав він.

Проте спікер «Азова» Роман Чернишев зауважив, що Бужанський навіть не став виходити з машини, бо злякався, а тепер бреше, що на нього напали 40 чоловіків, хоча людей було всього троє – менше, ніж його охорони того вечора.

Нагадаємо, 19 лютого, коли в залі Верховної Ради було оголошено про хвилину мовчання за загиблими на Майдані, Бужанський не піднявся зі свого робочого місця.

Згодом Бужанський заявив, що це не відповідає дійсності, так як він встав разом з усіма, але додав, що він проти того, щоб вшановувати тільки частину загиблих, тобто тільки Героїв Небесної сотні. Разом з тим на відео видно, що він не піднявся під час хвилини мовчання.