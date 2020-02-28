Максим Бужанський починав на конкурсах чоловічої краси (фото, 18+)
Спортивне минуле «слуги» Бужанського, про яке він волів би не згадувать
Одним з найбільш одіозних нардепів 9 скликання парламенту є мажоритарник з Дніпра Максим Бужанський, що належить до президентської фракції «Слуга народу».
Він є штатним жупелом фракції й фахівцем з викликання вогню на себе – депутат озвучує скандальні ініціативи, метою яких є перетворення парламентаризму в Україні на маргінес.
Про життя Бужанського до обрання у Раду майже нічого не відомо, він з’явився нізвідки, тому про скандального популіста ходить чимало чуток. Зокрема, про його кримінальне минуле та «подвиги» у 90-і.
Сам депутат все спростовує й розповідає, що у розбірках та рейдерських захопленнях участі на брав, а був собі звичайний керівником приватної охорони.
Достеменно відомо про захоплення Бужанського культуризмом – він, власне, й нині – «фактурний качок», схожий на людину у квадраті.
Качатися Бужанський почав ще у школі, продовжив у інституті – він вчився на інженер-мостобудівника. Навіть брав участь у спортивних змаганнях з цього виду спорту.
Максим Бужанський передає привіт з 90-х
Власне, на одному з цих конкурсів чоловічої краси епохи 90-х його й зафільмували. На картці, яку днями виклали у соцмережах, бачимо зовсім юного майбутнього «слугу», в образі та зі «складним обличчям». Він обмазаний маслом – для кращого рельєфу, а також одягнений у трусики-стринги, на яких гордо розміщений значок з номером «3».
Дана фотокартка стала вірусною – читачі Facebook почали збиткуватися з «качка», проте, варто зазначити, що нічого ганебного у його трусиках нема (вони просто кумедні), а от його нинішня робота в якості нардепа викликає куди більше запитань.