Максим Бужанський починав на конкурсах чоловічої краси (фото, 18+)



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Фото «слуги» Бужанського у стрингах стало вірусним

Спортивне минуле «слуги» Бужанського, про яке він волів би не згадувать

Одним з найбільш одіозних нардепів 9 скликання парламенту є мажоритарник з Дніпра Максим Бужанський, що належить до президентської фракції «Слуга народу».

Він є штатним жупелом фракції й фахівцем з викликання вогню на себе – депутат озвучує скандальні ініціативи, метою яких є перетворення парламентаризму в Україні на маргінес.

Про життя Бужанського до обрання у Раду майже нічого не відомо, він з’явився нізвідки, тому про скандального популіста ходить чимало чуток. Зокрема, про його кримінальне минуле та «подвиги» у 90-і.

Сам депутат все спростовує й розповідає, що у розбірках та рейдерських захопленнях участі на брав, а був собі звичайний керівником приватної охорони.

Достеменно відомо про захоплення Бужанського культуризмом – він, власне, й нині – «фактурний качок», схожий на людину у квадраті.

Качатися Бужанський почав ще у школі, продовжив у інституті – він вчився на інженер-мостобудівника. Навіть брав участь у спортивних змаганнях з цього виду спорту.

Максим Бужанський передає привіт з 90-х

Власне, на одному з цих конкурсів чоловічої краси епохи 90-х його й зафільмували. На картці, яку днями виклали у соцмережах, бачимо зовсім юного майбутнього «слугу», в образі та зі «складним обличчям». Він обмазаний маслом – для кращого рельєфу, а також одягнений у трусики-стринги, на яких гордо розміщений значок з номером «3».

Дана фотокартка стала вірусною – читачі Facebook почали збиткуватися з «качка», проте, варто зазначити, що нічого ганебного у його трусиках нема (вони просто кумедні), а от його нинішня робота в якості нардепа викликає куди більше запитань.