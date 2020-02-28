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    Максим Бужанський починав на конкурсах чоловічої краси (фото, 18+)

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    Фото &laquo;слуги&raquo; Бужанського у стрингах стало вірусним - Максим Бужанський починав на конкурсах чоловічої краси (фото, 18+)
    Фото «слуги» Бужанського у стрингах стало вірусним

    Спортивне минуле «слуги» Бужанського, про яке він волів би не згадувать

    Одним з найбільш одіозних нардепів 9 скликання парламенту є мажоритарник з Дніпра Максим Бужанський, що належить до президентської фракції «Слуга народу».

    Він є штатним жупелом фракції й фахівцем з викликання вогню на себе – депутат озвучує скандальні ініціативи, метою яких є перетворення парламентаризму в Україні на маргінес.

    Про життя Бужанського до обрання у Раду майже нічого не відомо, він з’явився нізвідки, тому про скандального популіста ходить чимало чуток. Зокрема, про його кримінальне минуле та «подвиги» у 90-і.

    Сам депутат все спростовує й розповідає, що у розбірках та рейдерських захопленнях участі на брав, а був собі звичайний керівником приватної охорони.

    Достеменно відомо про захоплення Бужанського культуризмом – він, власне, й нині – «фактурний качок», схожий на людину у квадраті.

    Качатися Бужанський почав ще у школі, продовжив у інституті – він вчився на інженер-мостобудівника. Навіть брав участь у спортивних змаганнях з цього виду спорту.

    87760880_900972046998219_1365194091343642624_nМаксим Бужанський передає привіт з 90-х

    Власне, на одному з цих конкурсів чоловічої краси епохи 90-х його й зафільмували. На картці, яку днями виклали у соцмережах, бачимо зовсім юного майбутнього «слугу», в образі та зі «складним обличчям». Він обмазаний маслом – для кращого рельєфу, а також одягнений у трусики-стринги, на яких гордо розміщений значок з номером «3».

    Дана фотокартка стала вірусною – читачі Facebook почали збиткуватися з «качка», проте, варто зазначити, що нічого ганебного у його трусиках нема (вони просто кумедні), а от його нинішня робота в якості нардепа викликає куди більше запитань.

    Дніпро партія Слуга народу Максим Бужанський
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