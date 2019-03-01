  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Скасування рейсів з Делі: решта українців вилетить 2 березня

    • Розсилка
    <span>Міжнародний аеропорт Делі імені Індіри Ганді</span> - Скасування рейсів з Делі: решта українців вилетить 2 березня
    Міжнародний аеропорт Делі імені Індіри Ганді

    Сьогодні зранку одна група туристів полетіла через Бангкок

    Останні українці з групи туристів, які застрягти в аеропорту Делі через закриття повітряного простору Пакистану після загострення конфлікту в Кашмірі, вилетять в Україну завтра, 2 лютого.

    «Ми зараз в готелі. Сьогодні зранку одна група туристів полетіла через Бангкок, друга група з 5 людей зараз на реєстрації, вони теж летять через Бангкок. Наш виліт завтра — є квитки для двох людей, останніх з цієї групи, на прямий рейс МАУ», — зазначив Володимир Шабловський. Він опинився серед українців, що застрягли в аеропорту Делі.

    Нагадаємо, 28 лютого повідомлялось, що в аеропорту індійського міста Делі застрягли українці. Це сталося через скасування низки авіарейсів у зв'язку з закриттям повітряного простору над Пакистаном.

    Раніше повідомлялося, що у зв'язку із загостренням відносин між Індією та Пакистаном скасовано ряд авіарейсів у міжнародному аеропорту ім. І.Ганді в Делі.

    Також у зв’язку із загостренням безпекової ситуації на території Ісламської Республіки Пакистан Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від відвідання території Азад Кашмір, провінцій Пенджаб та Хайбер-Пахтунхва.

    Нагадаємо, 27 лютого ВПС Пакистану збили два індійських літаки в результаті різкої ескалації, що сталася після того, як ВПС Індії бомбардували табір терористів в Пакистані.

    Внаслідок цього уряди Індії і Пакистану закрили повітряний простір над прикордонними областями для здійснення польотів.

    Рейс Міжнародної авіакомпанії МАУ PS392 прибув до Києва із затримкою у зв’язку з тим, що повітряний простір над Пакистаном закритий для польотів.

    Після отримання дозволу рейс вилетів до Києва альтернативним маршрутом через Оман та Іран, що дозволяє оминути закриті зони.

    Іран українці МАУ аеропорт Індія Пакистан Бангкок Кашмір
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ