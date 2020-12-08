У Мінрегіоні розповіли, скільки родин отримають компенсацію за зруйноване житло на Донбасі

У Луганській області компенсації потребують близько 375 родин, у Донецькій області – 318.

У Луганській області компенсації потребують близько 375 родин, у Донецькій області – 318.

Міністерство провело інвентаризацію зруйнованих об’єктів спільно з Луганською та Донецькою ОДА

У 2021 році понад 300 родин отримають компенсацію за зруйноване житло, повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«У планах роботи на наступний рік продовжити ті важливі соціальні ініціативи, які ми реалізовували в цьому році. Наприклад, програма, яка вперше запрацювала у 2020, – це компенсація за зруйноване житло громадянам України. Ми вже розпочинаємо виплати 37 родинам, а наступного року очікуємо, що компенсацію отримають ще більше ніж 300 родин», – заявив перший заступник міністра Ростислав Замлинський.

Ідеться не про заміну житла, а про компенсацію за сам факт втрати житла. Це не виключає подальші дії щодо доказів та відшкодування Російською Федерацією фактичного збитку за втрату житла.

Зазначається, що Мінреінтеграції розробило законопроєкт «Про державну політику перехідного періоду», який згодом передадуть на експертизу до центральних органів виконавчої влади, науковців, фахівців та Комісії з питань правової реформи.

Крім того, Замлинський розповів, що Міністерство провело інвентаризацію зруйнованих об’єктів спільно з Луганською та Донецькою ОДА: на Луганщині компенсації потребують близько 375 родин, на Донеччині – 318.

Нагадаємо, 13 листопада відбулося перше засідання комісії з розгляду питань, пов'язаних з наданням грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано в результаті надзвичайної ситуації військового характеру.

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