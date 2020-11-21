На Донеччині вперше почалися виплати за зруйноване житло

Під час засідання комісія розглянула десять заяв про виплату грошової компенсації

Загальна сума компенсації складе 2,7 млн гривень

В Донецькій області дев'ять сімей отримають компенсацію за зруйноване житло в результаті збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє пресслужба Донецької ОДА.

13 листопада відбулося перше засідання комісії з розгляду питань, пов'язаних з наданням грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано в результаті надзвичайної ситуації військового характеру.

Під час засідання комісія розглянула десять заяв про виплату грошової компенсації. Вісім будинків, які розташовані на території військово-цивільної адміністрації селища Зайцеве, два – в місті Авдіївка.

За результатами розгляду прийнято рішення про надання грошової компенсації власникам дев'яти об'єктів зруйнованого житла, для однієї заявки комісія продовжила термін для прийняття рішення.

Після отримання узагальненого списку постраждалих, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України здійснить розподіл бюджетних коштів в регіональний орган соціального захисту населення Донецької області, протягом п'яти робочих днів з моменту їх надходження на рахунок, перекаже постраждалим.

В ОДА додали, що в держбюджеті на 2020 рік вперше, за час збройної агресії було передбачено 20 млн гривень для виплати грошової компенсації громадянам, чиє житло було зруйновано.

Нагадаємо, що США виділили $2 млн на програму згуртування внутрішніх переселенців України.