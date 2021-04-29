Слідами Вакарчука. Ще один лідер відомого гурту мітить у Верховну Раду

У 2012 році Василюк балотувався до парламенту на Кіровоградщині і став другим на окрузі

Лідер гурту «Тінь Сонця» Сергій Василюк зібрався балотуватися до парламенту по 197 виборчому окрузі. Про це він повідомив на сторінці у мережі Facebook. Також він зазначив, що представлятиме партію «Народовладдя».

«Наша мета – розвинути наш державницький рух, аби він набув масового характеру, наповненого якісним кадровим потенціалом справжніх патріотів своєї країни», – написав Василюк.

На сайті політсили зазначається, що Василюк є головою Кіровоградського осередку партії. Очільником же партії вказаний колишній народний депутат Верховної Ради від ВО «Свобода» Юрій Левченко. У 2019 році він вийшов зі «Свободи».

Василюк народився в Києві. Він фронтмен і засновник гурту «Тінь Сонця», автор більшості пісень гурту.

У 2012 році Василюк балотувався до парламенту по Кіровоградщині і став другим на окрузі.

Нагадаємо, на позачергових парламентських виборах 2007 року лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук був обраний до Верховної Ради за списками блоку «Наша Україна – Народна самооборона». У вересні 2008 року він подав заяву про складання депутатських повноважень, через три місяці парламент позбавив його мандата. За той час роботи в Раді Вакарчук не подав жодного законопроєкта.

Згодом партія «Голос», створена Вакарчуком, отримала 20 мандатів за результатами позачергових парламентських виборів, проведених у липні 2019 року. Сам він був першим номером у списку партії.

Вакарчук 11 червня оголосив, що складе повноваження народного депутата і врешті 26 червня склав. Він вважає, що свою місію виконав – привів партію «Голос» до парламенту.