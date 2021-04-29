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    Слідами Вакарчука. Ще один лідер відомого гурту мітить у Верховну Раду

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    Василюк є головою Кіровоградського осередку партії&nbsp;&laquo;Народовладдя&raquo; - Слідами Вакарчука. Ще один лідер відомого гурту мітить у Верховну Раду
    Василюк є головою Кіровоградського осередку партії «Народовладдя»
    Фото з відкритих джерел

    У 2012 році Василюк балотувався до парламенту на Кіровоградщині і став другим на окрузі

    Лідер гурту «Тінь Сонця» Сергій Василюк зібрався балотуватися до парламенту по 197 виборчому окрузі. Про це він повідомив на сторінці у мережі Facebook. Також він зазначив, що представлятиме партію «Народовладдя».

    «Наша мета – розвинути наш державницький рух, аби він набув масового характеру, наповненого якісним кадровим потенціалом справжніх патріотів своєї країни», – написав Василюк.

    На сайті політсили зазначається, що Василюк є головою Кіровоградського осередку партії. Очільником же партії вказаний колишній народний депутат Верховної Ради від ВО «Свобода» Юрій Левченко. У 2019 році він вийшов зі «Свободи».

    Василюк народився в Києві. Він фронтмен і засновник гурту «Тінь Сонця», автор більшості пісень гурту.

    У 2012 році Василюк балотувався до парламенту по Кіровоградщині і став другим на окрузі.

    Нагадаємо, на позачергових парламентських виборах 2007 року лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук був обраний до Верховної Ради за списками блоку «Наша Україна – Народна самооборона». У вересні 2008 року він подав заяву про складання депутатських повноважень, через три місяці парламент позбавив його мандата. За той час роботи в Раді Вакарчук не подав жодного законопроєкта.

    Згодом партія «Голос», створена Вакарчуком, отримала 20 мандатів за результатами позачергових парламентських виборів, проведених у липні 2019 року. Сам він був першим номером у списку партії.

    Вакарчук 11 червня оголосив, що складе повноваження народного депутата і врешті 26 червня склав. Він вважає, що свою місію виконав – привів партію «Голос» до парламенту.

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    Теги: депутат Свобода Святослав Вакарчук партії Сергій Василюк
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