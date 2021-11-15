Слідча комісія парламенту назвала головну причину Іловайської трагедії

Комісія вважає, що основними причинами, які призвели до Іловайської трагедії, є неналежна організація оборони країни

У висновках ТСК наголошується, що Іловайська трагедія мала тяжкі наслідки не лише з військової, а й з політичної точки зору

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради вважає, що основною причиною, яка призвела до Іловайської трагедії, є неналежна організація оборони країни. Про це під час брифінгу повідомила заступниця комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова ТСК Мар'яна Безугла, пише «Укрінформ».

«ТСК вважає, що основними причинами, які призвели до Іловайської трагедії, є неналежна організація оборони країни, як системи політичних, економічних, соціальних, військових, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів щодо захисту держави в умовах збройної агресії», – зазначила Безугла.

В оприлюднених висновках ТСК наголошується, що Іловайська трагедія мала тяжкі наслідки не лише з військової, а й з політичної точки зору.

«ТСК встановила, що Іловайська трагедія мала не лише тяжкі військові, але й не менш тяжкі політичні наслідки для країни. Вона стала фоном зустрічі президентів України та Російської Федерації, що відбулася 26 серпня 2014 року в Мінську, і в значній мірі визначила підписання 5 вересня 2014 року Мінських домовленостей, які неоднозначно сприймаються як мешканцями тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, так і мешканцями всієї України. А також прийняття 16 вересня того ж року не менш спірного Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», – зазначила депутатка.

Вона перерахувала чинники, які, на думку ТСК, значною мірою зумовили події під Іловайськом, зокрема: невведення воєнного стану, що призвело до дезорганізації управління військовими діями; помилкові кадрові рішення та дії політично-військового керівництва; невжиття політичним і військовим керівництвом вичерпних заходів щодо деблокування Іловайського угруповання та організації коридору для виведення українських військ з оточення, результатом яких стала втрата сотень людських життів.

Члени ТСК у висновках також наголосили, що керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ часів Іловайської трагедії системно протидіяло та блокувало роботу попередньої комісії Ради з цього питання.

Безугла запевнила, що ТСК продовжить роботу з цього питання, після чого будуть оприлюднені всі висновки та пропозиції щодо напрацювання нормативних актів.

Раніше генпрокурорка Венедіктова назвала документи, які розсекретять щодо Іловайської трагедії.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора України заявляв, що Іловайська трагедія у 2014 році відбулася через наймасштабніше пряме вторгнення Росії.