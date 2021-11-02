Естонський політик про «Мінські угоди»: Це – капкан, збудований росіянами

«Якщо застосувати всі договори, які прописані в «Мінських угодах», то дипломатичну перемогу отримає Росія»

Мінські угоди не призведуть до миру в Україні, а дозволять Росії залишитися переможцем у дипломатичній війні. Про це голова комітету міжнародних відносин парламенту Естонії Марко Міхкельсон розповів в інтерв'ю «Главкому».

За словами Міхкельсона, Мінський формат для України невигідний, Росія досі не визнала своєї агресії у бік України.

«Я думаю, що «Мінськ» веде в нікуди. Це – капкан, збудований російською дипломатією. Якщо застосувати всі договори, які прописані в «Мінських угодах», то дипломатичну перемогу отримає Росія. Ви ж бачите, Росія досі не визнає себе стороною конфлікту. Але тут головне те, що поки Росія не захоче побачити Україну незалежною країною, яка може обирати свій зовнішній курс, доти і конфлікт на Сході України і взаємини між вашими країнами будуть досить напруженими. Навіть якщо згадати останню статтю Дмитра Мєдвєдєва у «Комерсанті» і заяви російських політиків, які лунають з медіа, то стає зрозуміло, що жодних взаємин між Києвом та Москвою не існує. Це демонструє, яку критичну роль грає майбутнє України і для Росії, і для Заходу. Україні тепер неможливо стати позаблоковою. Згадайте промову Путіна на саміті в Бухаресті у 2008 році, коли він казав, що Україна це не держава», – розповів Міхкельсон.

Також він прокоментував події, які відбувалися в Іловаському котлі, наголосивши, що російські офіцери вже тоді порушили свої слова і почали бомбардування українських військ попри обіцянки про зелений коридор.

«Українська армія була тоді ще не зовсім готова воювати проти регулярних військ. Ну і якщо згадувати Іловайськ, то ми ж пам’ятаємо, що там була зрада з боку російських офіцерів, які обіцяли зелений коридор, а натомість розпочали бомбардування колони українських військ. Ми з Естонії пильно стежили за тими подіями, і це було якоюсь мірою диво, що ви змогли зупинити ту агресію, принаймні в тих кордонах, де вони й залишаються на сьогодні. Я бачу велику різницю, яка була якість командування у 2014 році, і тим, що є сьогодні», – підкреслив політик.

Нагадаємо, зустріч лідерів країн «Нормандської четвірки» могла б відбутися за умов, якби Росія визнала себе стороною конфлікту.

Також прессекретар Кремля Дмитро Пєсков висловився про можливість обговорення деокупації Криму під час особистої зустрічі президентів України та Росії. Пєсков наголосив, що для Кремля такого питання не існує.

Як відомо, у жовтні президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним «тет-а-тет і впевнений, що така зустріч буде корисною».

Нагадаємо, українська сторона продовжує працювати і над можливою двосторонньою зустріччю президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна.