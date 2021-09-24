Україна передасть Інтерполу дані про російських бойовиків, які воювали на Донбасі

Докази про ймовірну причетність росіян до злочинів на Донбасі допомогли зібрати українські розвідники

Тимчасова слідча комісія (ТСК) у справі найманців ПВК «Вагнера» має намір підготувати і передати в Інтерпол та інші міжнародні організації дані про сотні росіян, які, ймовірно, мають відношення до російської агресії на сході України. Про це заявила її голова Мар'яна Безугла (фракція «Слуга народу»), передає «Інтерфакс-Україна».

«З нового, того, що обробляється. Вся та база даних, а за даними оперативного документування, багато хто з тих людей причетні до діяльності, до безпосередньої участі в агресії Російської Федерації на сході України ... Зараз ми обговорюємо з відповідними органами можливість передачі даних не про 30 людей, не про 40, а про сотні в міжнародні інстанції, в Інтерпол», – сказала Безугла.

За її словами, докази про ймовірну причетність цих людей до злочинів на Донбасі «допомогли зібрати, зокрема, наші розвідники», а тому тимчасова слідча комісія ВР «бере на себе місію для організації і передачі» в Інтерпол даних про ці «сотні різних росіян».

Як розповіла Безугла, наступне засідання ТСК відбудеться за тиждень.

«Наступне засідання буде присвячене боям за Іловайськ. До наступного засідання наша розвідка готує інформацію яка доповідалася керівництву в цей період, і потім ці дані дадуть змогу співставити рішення яке прийнято», – зазначила вона.

Нагадаємо, 14 вересня комісія по «вагнерівцях» не зібралася через відсутність кворуму.

Як відомо, парламентська тимчасова слідча комісія (ТСК) щодо вагнергейту не буде викликати президента Володимира Зеленського на засідання, бо він особа недоторкана.

Нагадаємо, американська телекомпанія CNN оприлюднила публікацію про спецоперацію із затримання терористів з російської ПВК Вагнера, яка була зірвана влітку 2020 року. За даними CNN, це була операція українських спецслужб, які планували захопити бойовиків, причетних до воєнних злочинів, у тому числі до збиття літака MH-17.

Видання з посиланням на свої джерела стверджує, що американці надавали технічну допомогу у проведення цієї спецоперації українським колегам. За даними видання, спецоперація була зірвана, коли за кілька годин до вильоту з Мінська бойовиків раптом затримали білоруські спецслужби.

Як уже повідомлялося, США допомагали Україні при проведенні операції з затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».

Видання Bellingcat опитало «вагнерівців» для фільму про спецоперацію, яку готувала Україна проти найманців із РФ, які воювали на Донбасі

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