Слідчі хочуть відправити в ООН страшний доказ причетності РФ до обстрілу Краматорська (відео)

Поліцейські вилучають як доказ закривавлену дитячу іграшку з вокзалу в Краматорську

Патрульні поліцейські вилучили на місці обстрілу росіянами залізничного вокзалу в Краматорську закривавлену іграшку

Закривавленого іграшкового коника українські патрульні хочуть відправити в ООН як доказ масових убивств цивільних, які росіяни влаштували 8 квітня в Краматорську. Про це повідомив начальник департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошицький у Facebook.

За його словами, фотографія цієї дитячої іграшки облетіла весь світ. Вона стала сумним символом жахливої катастрофи, яку влаштував рашистський мерзотний режим на вокзалі у Краматорську.

«Ми вирішили зберегти цю іграшку в цьому стані, вилучити її і направити до представництва ООН, які займаються фіксацію військових злочинів і злочинів проти людства, які натворила нацистська рашка», − написав Білошицький.

Він також опублікував відео, на якому командир підрозділу патрульної поліції Олександр Малиш та співробітник Краматорського РУП Голощапов Богдан кладуть у прозорий пакет закривавленого іграшкового коника.

«Пакет сьогодні відправили нам в Київ для подальшої відправки в ООН.Нехай ця іграшка нагадує їм у їх роботі про всі ті долі українських дітей, які були знищені ракетами й бомбами рашистів», − додав начальник департаменту Патрульної поліції України.