  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Слідчі хочуть відправити в ООН страшний доказ причетності РФ до обстрілу Краматорська (відео)

    Поліцейські вилучають як доказ закривавлену дитячу іграшку з вокзалу в Краматорську - Слідчі хочуть відправити в ООН страшний доказ причетності РФ до обстрілу Краматорська (відео)
    Поліцейські вилучають як доказ закривавлену дитячу іграшку з вокзалу в Краматорську
    фото: Скоіншот із відео

    Патрульні поліцейські вилучили на місці обстрілу росіянами залізничного вокзалу в Краматорську закривавлену іграшку

    Закривавленого іграшкового коника українські патрульні хочуть відправити в ООН як доказ масових убивств цивільних, які росіяни влаштували 8 квітня в Краматорську. Про це повідомив начальник департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошицький у Facebook.

    За його словами, фотографія цієї дитячої іграшки облетіла весь світ. Вона стала сумним символом жахливої катастрофи, яку влаштував рашистський мерзотний режим на вокзалі у Краматорську.

    «Ми вирішили зберегти цю іграшку в цьому стані, вилучити її і направити до представництва ООН, які займаються фіксацію військових злочинів і злочинів проти людства, які натворила нацистська рашка», − написав Білошицький.

    Він також опублікував відео, на якому командир підрозділу патрульної поліції Олександр Малиш та співробітник Краматорського РУП Голощапов Богдан кладуть у прозорий пакет закривавленого іграшкового коника.

    «Пакет сьогодні відправили нам в Київ для подальшої відправки в ООН.Нехай ця іграшка нагадує їм у їх роботі про всі ті долі українських дітей, які були знищені ракетами й бомбами рашистів», − додав начальник департаменту Патрульної поліції України.


    Внаслідок вибуху касетного боєприпасу загинули 50 осіб, із них п’ятеро діти.

    Теги: росія діти війна смерть Україна поліція Олексій Білошицький
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Слідчі хочуть відправити в ООН страшний доказ причетності РФ до обстрілу Краматорська (відео)