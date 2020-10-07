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    В окупованому Криму згорів вкрадений в України санаторій (відео)

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    &nbsp;Вогонь охопив дах і верхній поверх будівлі - В окупованому Криму згорів вкрадений в України санаторій (відео)
     Вогонь охопив дах і верхній поверх будівлі

    З будівлі евакуювали близько 300 людей

    В окупованому Криму загорівся санаторій «Ялта», що раніше належав міністерству оборони України. Відео пожежі оприлюднив Telegram-канал Life shot.

    Зазначається, що вогонь охопив дах і верхній поверх будівлі.

    «Площа загоряння становить близько 1000 кв. м.», – йдеться у повідомленні

    За інформацією місцевих пожежників, наразі відвідувачі санаторію та персонал евакуйовані.

    Загалом у будівлі було близько 300 людей.

    За попередніми даними, ніхто не постраждав.

    Місцеві, так би мовити, рятувальні служби вважають, що пожежа могла трапитись через замикання електродротів.

    пожежа Крим евакуація
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