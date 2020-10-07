В окупованому Криму згорів вкрадений в України санаторій (відео)
З будівлі евакуювали близько 300 людей
В окупованому Криму загорівся санаторій «Ялта», що раніше належав міністерству оборони України. Відео пожежі оприлюднив Telegram-канал Life shot.
Зазначається, що вогонь охопив дах і верхній поверх будівлі.
«Площа загоряння становить близько 1000 кв. м.», – йдеться у повідомленні
За інформацією місцевих пожежників, наразі відвідувачі санаторію та персонал евакуйовані.
Загалом у будівлі було близько 300 людей.
За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Місцеві, так би мовити, рятувальні служби вважають, що пожежа могла трапитись через замикання електродротів.