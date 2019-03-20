Слідчі встановили особи бойовиків, які у 2014 році згоріли у танку біля Слов’янська



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Терористи підірвалися на танку під час втечі зі Слов’янська

Експерти встановили особи трьох чоловіків, тіла яких було виявлено на околицях Слов’янська у згорілому танку. Ще два тіла невпізнані. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції у Донецькій області.

«Було встановлено особи трьох танкістів - усі місцеві жителі віком від 28 до 52 років. Родичі ще двох, як з’ясували поліцейські, проживають в РФ. Встановлено, що особи у танку належали до незаконних збройних формувань та підірвалися під час втечі зі Слов’янська. Поліцейські виявили місце їх поховання. Першого померлого впізнали за відбитками пальців», - йдеться у повідомленні.

Для упізнання решти загиблих у 2017 році було проведено ексгумацію тіл та зроблено ДНК експертизи.

За результатами проведених експертиз було встановлено, що могили були переплутані - в одній виявилося тіло вже встановленого чоловіка. Натомість під табличкою з його ім’ям лежала інша людина.

Нагадаємо, що від початку поточної доби противник сім разів обстріляв позиції наших військ, п'ять разів застосувавши озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями і витративши при цьому 39 мін калібрів 120 та 82 мм.

Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.