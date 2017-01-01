Слідство встановило ще одного порушника під час смертельної ДТП у Харкові

Водій автомобіля Opel Vivaro також почав рух на жовтий сигнал світлофора разом з Volkswagen Tuareg

В ході розслідування смертельної ДТП на вул.Сумській у Харкові поліція встановила ще одного порушника правил дорожнього руху під час аварії. За інформацією поліції, водій автомобіля Opel Vivaro також почав рух на жовтий сигнал світлофора разом з Volkswagen Tuareg. Про це розповів начальник відділу слідчого



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Водій автомобіля Opel Vivaro також почав рух на жовтий сигнал світлофора разом з Volkswagen Tuareg

В ході розслідування смертельної ДТП на вул.Сумській у Харкові поліція встановила ще одного порушника правил дорожнього руху під час аварії. За інформацією поліції, водій автомобіля Opel Vivaro також почав рух на жовтий сигнал світлофора разом з Volkswagen Tuareg. Про це розповів начальник відділу слідчого управління харківської поліції Олександр Умніков.

«Направлені матеріали до Управління патрульної поліції міста Харкова для вирішення питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності водія автомобіля Opel Vivaro, який почав рух поруч з автомобілем Volkswagen Tuareg на жовтий сигнал світлофору», — повідомив Умніков.

Напередодні повідомлялося, що у Харкові лікарню покинула остання постраждала в кривавій ДТП.

Також стало відомо, що в організмі Зайцевої знайшли речовини, які містять кодеїн.

Як відомо, увечері 18 жовтня у Харкові на перехресті вул.Сумської і провулка Мечникова автомобіль Lexus RX під керуванням 20-річної Олени Зайцевої, рухаючись на заборонний сигнал світлофора, зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення Lexus вилетів на тротуар і наїхав на 11 пішоходів, 5 з яких загинули на місці. Ще одна дівчина померла від отриманих травм у лікарні вранці 26 жовтня.