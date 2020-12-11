Смертельна ДТП на Русанівці: рятувальники вирізали тіло водія з автівки (фото)
ДТП сталася через ожеледицю на дорозі
Внаслідок ДТП, що сталася сьогодні близько 8 години ранку на вул. Ентузіастів, 5 у Дніпровському районі столиці (Русанівка), загинув водій автомобіля Hyundai.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
На місці ДТП рятувальники встановили, що внаслідок зіткнення автомобіля з деревом тіло водія було затиснуто між сидінням та панеллю приладів.
За допомогою ручного обладнання та електроінструменту рятувальники деблокували тіло водія та передали правоохоронцям, ними ж і будуть встановлені всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Раніше у соцмережах повідомили про смертельну ДТП на Русанівці. Через ожеледицю автомобіль Hyundai з’їхав з дороги і врізався в дерево.