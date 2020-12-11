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    Смертельна ДТП на Русанівці: рятувальники вирізали тіло водія з автівки (фото)

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    Рятувальники деблокували тіло водія за допомогою спеціального інструменту - Смертельна ДТП на Русанівці: рятувальники вирізали тіло водія з автівки (фото)
    Рятувальники деблокували тіло водія за допомогою спеціального інструменту
    Фото: ДСНС

    ДТП сталася через ожеледицю на дорозі

    Внаслідок ДТП, що сталася сьогодні близько 8 години ранку на вул. Ентузіастів, 5 у Дніпровському районі столиці (Русанівка), загинув водій автомобіля Hyundai.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці ДТП рятувальники встановили, що внаслідок зіткнення автомобіля з деревом тіло водія було затиснуто між сидінням та панеллю приладів.

    За допомогою ручного обладнання та електроінструменту рятувальники деблокували тіло водія та передали правоохоронцям, ними ж і будуть встановлені всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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    Смертельна ДТП на Русанівці: рятувальники вирізали тіло водія з автівки (фото)
    Смертельна ДТП на Русанівці: рятувальники вирізали тіло водія з автівки (фото)

    Раніше у соцмережах повідомили про смертельну ДТП на Русанівці. Через ожеледицю автомобіль Hyundai з’їхав з дороги і врізався в дерево.

    Теги: ДТП Київ ДСНС дороги Русанівка смерть водій автомобіль рятувальники негода
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