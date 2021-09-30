Відставка Разумкова: Арахамія надіслав ще одного листа про відкликання голови Ради

Раніше листа про відкликання Разумкова Арахамія надіслав від фракції, а не від свого імені

Керівник фракції «Слуга народу» Давід Арахамія направив ще одне звернення на ім’я спікера парламенту Дмитра Разумкова про відкликання його з посади голови Верховної Ради. Тепер не від фракції, а від себе особисто. Прессекретарка Разумкова Ольга Туній оприлюднила відповідне звернення та зазначила, що вочевидь Арахамія погано знається на парламентських процедурах.

«Або фракція «Слуга народу» змінила свою позицію, або Голова фракції Давид Арахамія не дуже добре знається на парламентських процедурах. Схоже, одного звернення від фракції щодо підписних листів про відкликання Голови Парламенту з посади було замало. Надійшло друге звернення – від народного депутата України Давида Арахамії. Що ж, процедура запускається вдруге, новий комплект підписних листів буде видано невідкладно», – написала Туній.

Нагадаємо, 30 вересня стало відомо, що «Слуги народу» запускають процедуру відкликання Разумкова.

Також Разумков розповів, хто хоче зайняти його крісло у Раді.

Як відомо, 17 вересня джерело в Офісі президента повідомило «Главкому», що на початку нового сесійного тижня «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження.