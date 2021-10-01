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    Радник Банкової оголосив: Разумков скоїв політичне самогубство

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    Арестович зробив гучну заяву щодо Разумкова - Радник Банкової оголосив: Разумков скоїв політичне самогубство
    Арестович зробив гучну заяву щодо Разумкова
    Фото з відкритих джерел

    Радник глави офісу Зеленського висловився про спікера Ради: «зважився на політичне самогубство»

    Спікер Верховної ради Дмитро Разумков, вибравши протистояння чинній владі, зважився на «політичне самогубство». Таку думку висловив радник голови офісу Зеленського Олексій Арестович в інтерв'ю YouTube-каналі Politeka-live.

    За словами Арестовича, Разумков «наполегливо, послідовно, багато місяців поспіль» грає проти «команди» президента України Володимира Зеленського.

    «Я взагалі його не розумію. З жодною здоровою точки зору йому цього робити не слід було. Він беззмістовний політик... Яку повістку він пропонує?», – поцікавився він, додавши, що набагато вигідніше на даному етапі йти з командою, яка «намагається змінити країну».

    Арестович заявив, що все дуже чітко розділилося на «старих» і «нових» політиків.

    «Як можна було в 37 років добровільно піти у когорту старих політиків, я взагалі не розумію. Це самогубство політичне, але ось він на нього пішов», – резюмував він.

    Раніше глава фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія запросив листи для збору підписів за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. Копію відповідного запиту голова Ради опублікував на своїй сторінці в Facebook. Разумков зазначив, що подібний крок депутатів, які намагаються відправити його у відставку, був «очікуваним».

    Згодом керівник фракції «Слуга народу» Давід Арахамія направив ще одне звернення на ім’я спікера парламенту Дмитра Разумкова про відкликання його з посади голови Верховної Ради. Тепер не від фракції, а від себе особисто.

    Як відомо, 17 вересня джерело в Офісі президента повідомило «Главкому», що на початку нового сесійного тижня «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження.

    Раніше Разумков запевнив, що не конфліктує зі «Слугою народу». Натомість у Раді розповіли, коли Разумкова відправлять у відставку.

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    Теги: самогубство Facebook Дмитро Разумков Давид Арахамія радник Олексій Арестович
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    Радник Банкової оголосив: Разумков скоїв політичне самогубство