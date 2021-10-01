Разумков не виключив, що може позбутися депутатського мандата

У Дмитра Разумкова можуть забрати мандат, адже він вийшов з фракції

Спікер Верховної Ради допускає, що його спробують позбавити мандата

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не виключив, що його спробують позбавити депутатського мандата. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна 24».

На питання, чи може бути спроба забрати у нього мандат, оскільки він формально вийшов з фракції та з партії, Разумков відповів: «Я сьогодні є позафракційним, оскільки є головою Верховної Ради. Саме так передбачає регламент Верховної Ради України. Тому спроби можуть бути. Але у нас багато хто намагається на щось бути здатними – не завжди це виходить».

Раніше радник Банкової оголосив, що Разумков скоїв політичне самогубство.

Як відомо, глава фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія запросив листи для збору підписів за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Спікер зазначив, що подібний крок депутатів, які намагаються відправити його у відставку, був «очікуваним».

Згодом керівник фракції «Слуга народу» Давід Арахамія направив ще одне звернення на ім’я спікера парламенту Дмитра Разумкова про відкликання його з посади голови Верховної Ради. Тепер не від фракції, а від себе особисто.

Як відомо, 17 вересня джерело в Офісі президента повідомило «Главкому», що на початку нового сесійного тижня «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження.

Раніше Разумков запевнив, що не конфліктує зі «Слугою народу». Натомість у Раді розповіли, коли Разумкова відправлять у відставку.