Разумков розкритикував перевірку «слуг народу» на поліграфі



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Дмитро Разумков сподівається, що інформація про нібито підкуп депутатів не підтвердиться

Спікер парламенту заявив, що процес перевірки на поліграфі не потрібно перетворювати на шоу

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що перевірка його однопартійців зі «Слуги народу» на детекторі брехні не повинна перетворюватися на шоу.

Про це він заявив у ефірі телеканалу ICTV.

Спікер парламенту визнав, що у фракції «Слуги народу», через перевірку на поліграфі, виникли дискусії.

Водночас, він підкреслив, що цей процес не потрібно перетворювати на шоу.

«Фракція велика, такої фракції ніколи не було в українському парламенті - станом на сьогодні в ній 252 особи. В такій великій фракції завжди будуть дискусії. Мені здається, що це трішки занадто публічно відбувається. Це все ж не шоу. Це повинно бути питанням роботи правоохоронних органів, якщо є такий фактаж», - сказав Разумков.

Він сподівається, що інформація про нібито підкуп депутатів не підтвердиться.

Якщо ж вона все-таки підтвердиться, то повинно бути покарання.

За його словами, «повинні працювати правоохоронні органи, повинні працювати антикорупційні органи, і якщо буде доведено, і матеріали будуть передані в суд, то суд повинен вирішити — винна людина чи не винна».

Як повідомлялось, САП відкрила справу за фактом можливого хабарництва 11 депутатів Ради від «Слуги народу».

Згодом керівник САП Назар Холодницький заявив, що троє депутатів Верховної Ради від фракції «Слуга народу» готові дати свідчення Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у справі про можливе хабарництво в парламенті.

«За цю добу до мене на прийом записалися кілька людей, які висловили бажання дати пояснення у цій справі. Це нардепи. Троє. Монобільшості. Перша, хто звернулася, - це Ольга Василевська. Я це кажу, тому що вона сама вже про це написала», - сказав він.

Прізвища двох інших Холодницький назвати відмовився, пояснивши, що це таємниця слідства.

Холодницький зазначив, що станом на 24 жовтня у САП ще немає прізвищ осіб, яким можна було б оголосити підозру.

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