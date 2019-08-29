«Слуга»-пауерліфер запізнився на урочисте засідання



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Дмитрук стояв біля четвертого під’їзду будівлі парламенту і спілкувався по телефону

Народний депутат «Слуги народу», майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу Артем Дмитрук був відсутній у залі Верховної Ради у момент початку урочистого засідання. Натомість він стояв біля четвертого під’їзду будівлі парламенту і спілкувався по телефону, передає кореспондент «Главкома».

Дмитрук не поспішає на нове робоче місце

Як відомо, Дмитрук переміг на окрузі №133 – Одеська область. Дмитруку 26 років, він - уродженець Козятина на Вінниччині. Переможець турнірів із боксу, самбо і панкратіону. Має вищу освіту. Власник двох спортклубів в Одесі.

Нагадаємо, сьогодні відбулося перше урочисте засідання Верховної Ради дев’ятого скликання, на якому нові депутати склали присягу. Втім, сьогоднішній робочий день для новообраних нардепів не обмежиться лише урочистостями: на порядку денному – близько 70 законопроєктів, зокрема, чимало кадрових рішень.