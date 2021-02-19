  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    «Слуги кума Путіна». Нардеп Гончаренко анонсував нову коаліцію і оприлюднив фотодоказ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Із лютого Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії завдяки поправці Геруса - «Слуги кума Путіна». Нардеп Гончаренко анонсував нову коаліцію і оприлюднив фотодоказ
    Із лютого Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії завдяки поправці Геруса
    Фото: Олексій Гончаренко/Facebook

    Гончаренко зазначив, що Медведчук та Герус могли домовлятися про імпорт електрики з Росії

    У Верховній Раді зароджується коаліція під назвою «Слуги Кума». Про це повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко на своїй сторінці в мережі Facebook.

    Гончаренко оприлюднив світлини, на яких видно розмову між народним депутатом від «Опозиційної платформи – За життя», кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком та головою енергетичного комітету Верховної Ради Андрієм Герусом.

    «Співголовою, я так розумію, буде Андрій Герус. Цікаво, про що йдуть переговори. Про зняття санкцій із каналів, чи про не введення санкцій проти бізнесу Медведчука? Чи може про імпорт електрики з Росії?», – написав Гончаренко.

    За його словами, ми незабаром дізнаємося деталі цих домовленостей.

    Раніше народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, Україна по суті стала спонсором країни-агресора Росії, почавши імпорт електричної енергії завдяки зусиллям народного депутата Андрія Геруса.

    Двічі міністр енергетики (2007-2010 та 2014 рр.) Юрій Продан переконаний, Росія свідомо продає Україні електроенергію за заниженими цінами, аби прив’язати тісніше нас до своєї енергосистеми.

    Нагадаємо, з лютого Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії. Герус публічно захищає імпорт, вказуючи на допустимість купівлі з країни-агресора близько 7-8 млрд кВт годин на рік на суму 10-12 млрд грн.

    Проти імпорту виступили найбільші українські ТЕЦ, які 15 лютого звернулися до уряду з вимогою негайно заборонити імпорт і скликати Антикризовий енергетичний штаб. За інформацією ТЕЦ, імпорт може призвести до зупинки роботи станцій і зриву опалювального сезону.

    Європейський Союз вже висловив невдоволення імпортом з Росії та Білорусі. Києву нагадали, що Україна має поважати зобов'язання, прийняті в межах Енергетичного співтовариства, у частині імпорту електроенергії з електростанцій, що будуються без дотримання вимог міжнародних конвенцій.

    Читайте також інтерв'ю: Юрій Продан: Кошти, сплачені населенням за електроенергію, тепер йдуть у Росію
    Теги: Віктор Медведчук коаліція Верховна Рада Олексій Гончаренко електроенергія Андрій Герус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies