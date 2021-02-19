«Слуги кума Путіна». Нардеп Гончаренко анонсував нову коаліцію і оприлюднив фотодоказ

Гончаренко зазначив, що Медведчук та Герус могли домовлятися про імпорт електрики з Росії

У Верховній Раді зароджується коаліція під назвою «Слуги Кума». Про це повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко на своїй сторінці в мережі Facebook.

Гончаренко оприлюднив світлини, на яких видно розмову між народним депутатом від «Опозиційної платформи – За життя», кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком та головою енергетичного комітету Верховної Ради Андрієм Герусом.

«Співголовою, я так розумію, буде Андрій Герус. Цікаво, про що йдуть переговори. Про зняття санкцій із каналів, чи про не введення санкцій проти бізнесу Медведчука? Чи може про імпорт електрики з Росії?», – написав Гончаренко.

За його словами, ми незабаром дізнаємося деталі цих домовленостей.

Раніше народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, Україна по суті стала спонсором країни-агресора Росії, почавши імпорт електричної енергії завдяки зусиллям народного депутата Андрія Геруса.

Двічі міністр енергетики (2007-2010 та 2014 рр.) Юрій Продан переконаний, Росія свідомо продає Україні електроенергію за заниженими цінами, аби прив’язати тісніше нас до своєї енергосистеми.

Нагадаємо, з лютого Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії. Герус публічно захищає імпорт, вказуючи на допустимість купівлі з країни-агресора близько 7-8 млрд кВт годин на рік на суму 10-12 млрд грн.

Проти імпорту виступили найбільші українські ТЕЦ, які 15 лютого звернулися до уряду з вимогою негайно заборонити імпорт і скликати Антикризовий енергетичний штаб. За інформацією ТЕЦ, імпорт може призвести до зупинки роботи станцій і зриву опалювального сезону.

Європейський Союз вже висловив невдоволення імпортом з Росії та Білорусі. Києву нагадали, що Україна має поважати зобов'язання, прийняті в межах Енергетичного співтовариства, у частині імпорту електроенергії з електростанцій, що будуються без дотримання вимог міжнародних конвенцій.