  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Соратник Порошенка стверджує, що імпорт струму сприяє збройній агресії Росії проти України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Чому ми продовжуємо купувати електроенергію з країни-агресора?&raquo;,&nbsp;&ndash; обурюється Гончаренко - Соратник Порошенка стверджує, що імпорт струму сприяє збройній агресії Росії проти України
    «Чому ми продовжуємо купувати електроенергію з країни-агресора?», – обурюється Гончаренко
    Фото: УНІАН

    Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі з січня 2021 року. В лютому розпочалися поставки з Росії

    Рада національної безпеки та оборони (РНБО) повинна негайно заборонити імпорт російської електроенергії, який підриває енергонезалежність країни.

    Про це заявив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко в ефірі телеканалу «Україна24».

    «Чому ми продовжуємо купувати електроенергію з країни-агресора? Чому ми продовжуємо відправляти свої гроші не українському шахтарю й енергетику, а російському? Чому ми продовжуємо давати їм гроші на які вони вбивають українців на сході України?», – заявив соратник Петра Порошенка.

    За його словами, СБУ та РНБО повинна прийняти аналогічні заходи проти імпорту російського струму як і ті, що кілька тижнів тому були запроваджені для захисту інформаційного простору від країни-агресора.

    Нагадаємо, Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі з січня 2021 року. В лютому розпочалися поставки з Росії. Загалом станом на 19 лютого було імпортовано 480 млн кВт годин на суму 770 млн грн.

    Проти імпорту виступили найбільші українські ТЕЦ, які 15 лютого звернулися до уряду з вимогою негайно заборонити імпорт і скликати Антикризовий енергетичний штаб. За інформацією ТЕЦ, імпорт може призвести до зупинки роботи станцій і зриву опалювального сезону.

    Теги: Росія Європейська солідарність СБУ РНБО імпорт Олексій Гончаренко ТЕЦ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies