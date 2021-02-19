Соратник Порошенка стверджує, що імпорт струму сприяє збройній агресії Росії проти України

Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі з січня 2021 року. В лютому розпочалися поставки з Росії

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) повинна негайно заборонити імпорт російської електроенергії, який підриває енергонезалежність країни.

Про це заявив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко в ефірі телеканалу «Україна24».

«Чому ми продовжуємо купувати електроенергію з країни-агресора? Чому ми продовжуємо відправляти свої гроші не українському шахтарю й енергетику, а російському? Чому ми продовжуємо давати їм гроші на які вони вбивають українців на сході України?», – заявив соратник Петра Порошенка.

За його словами, СБУ та РНБО повинна прийняти аналогічні заходи проти імпорту російського струму як і ті, що кілька тижнів тому були запроваджені для захисту інформаційного простору від країни-агресора.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі з січня 2021 року. В лютому розпочалися поставки з Росії. Загалом станом на 19 лютого було імпортовано 480 млн кВт годин на суму 770 млн грн.

Проти імпорту виступили найбільші українські ТЕЦ, які 15 лютого звернулися до уряду з вимогою негайно заборонити імпорт і скликати Антикризовий енергетичний штаб. За інформацією ТЕЦ, імпорт може призвести до зупинки роботи станцій і зриву опалювального сезону.