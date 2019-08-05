«Слуги народу» покинули Трускавець: їдуть чотирма купейними вагонами



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«Слуги народу» покинули Трускавець Фото: Українська правда

Майбутні депутати їдуть разом із модераторами навчання

Новообрані депутати від партії «Слуга народу» завершили тижневе навчання у Трускавці за програмою Київської школи економіки.

Вони їдуть із Трускавця чотирма купейними вагонами.

Зазначається, що вагони поліпшеної якості з кондиціонерами.

Майбутні депутати їдуть разом із модераторами навчання, яке вони тиждень проходили в Трускавці.

Нагадаємо, 28 липня в елітний отель Ryxos Prykarpattya з’їхались майбутні депутати від «Слуги народу» на тижневий тренінг. А вже у вівторок журналістам, які приїхали спеціально до Трускавця, дозволили бути присутніми на початку тренінгу, але після перерви їх не впустили до залу.

Раніше повідомлялося, що з понеділка, 29 липня, у Трускавці проходило навчання для обраних депутатів від «Слуги народу», що завершилося у неділю, 4 серпня.

У суботу, 3 серпня, з ними провів закриту зустріч президент Володимир Зеленський. Він попередив «слуг народу» про неприпустимість пропусків Ради і «договорняків»

Джерело: Українська правда