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    «Слуги народу» покинули Трускавець: їдуть чотирма купейними вагонами

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    &laquo;Слуги народу&raquo; покинули Трускавець - «Слуги народу» покинули Трускавець: їдуть чотирма купейними вагонами
    «Слуги народу» покинули Трускавець
    Фото: Українська правда

    Майбутні депутати їдуть разом із модераторами навчання

    Новообрані депутати від партії «Слуга народу» завершили тижневе навчання у Трускавці за програмою Київської школи економіки.

    Вони їдуть із Трускавця чотирма купейними вагонами.

    Зазначається, що вагони поліпшеної якості з кондиціонерами.

    Майбутні депутати їдуть разом із модераторами навчання, яке вони тиждень проходили в Трускавці.

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    «Слуги народу» покинули Трускавець: їдуть чотирма купейними вагонами
    «Слуги народу» покинули Трускавець: їдуть чотирма купейними вагонами
    «Слуги народу» покинули Трускавець: їдуть чотирма купейними вагонами
    «Слуги народу» покинули Трускавець: їдуть чотирма купейними вагонами
    Фото: Українська правда

    Нагадаємо, 28 липня в елітний отель Ryxos Prykarpattya  з’їхались майбутні депутати від «Слуги народу» на тижневий тренінг. А вже у вівторок журналістам, які приїхали спеціально до Трускавця, дозволили бути присутніми на початку тренінгу, але після перерви їх не впустили до залу.

    Раніше повідомлялося, що з понеділка, 29 липня, у Трускавці проходило навчання для обраних депутатів від «Слуги народу», що завершилося у неділю, 4 серпня.

    У суботу, 3 серпня, з ними провів закриту зустріч президент Володимир Зеленський. Він попередив «слуг народу» про неприпустимість пропусків Ради і «договорняків»

    Джерело: Українська правда

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