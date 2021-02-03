«Слуги народу» збирають підписи за відставку віцепрем'єра Уруського

Олег Уруський став віцепрем'єром – міністром з питань стратегічних галузей промисловості 16 липня 2020 року

Депутати від «Слуги народу» хочуть заручитися підтримкою інших фракцій

Народні депутати від «Слуги народу» почали збирати підписи за відставку віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

Про це у вівторок повідомив голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, представник «Слуги народу» Дмитро Наталуха.

«Ми вирішили почати збір підписів за зняття з займаної посади Уруського Олега Семеновича, зокрема з посади віцепрем'єра - міністра з питань стратегічної промисловості», – заявив він.

Наталуха уточнив, що фракція «Слуга народу зібрала» за відставку Уруського понад 40 підписів. Депутати хочуть заручитися підтримкою інших фракцій. Про причини такої ініціативи він не розповів, сам Уруський ще не коментував цю заяву.

Як відомо, Олег Уруський став віцепрем'єром – міністром з питань стратегічних галузей промисловості 16 липня 2020 року.

У 2014 році він був заступником гендиректора «Укроборонпрому», а в 2015-му був головою Державного космічного агентства. Після цього зайнявся бізнесом, створивши компанію Авіаційно-космічні системи і технології. У квітні 2020 став директором інжинірингової компанії «Прогресстех-Україна», що надає інженерні послуги та розробляє програмне забезпечення.

Зазначимо, 21 січня Кабмін на позачерговому засіданні звільнив заступника міністра Уруського Віталія Немілостівого, якого спіймали за п’яним водінням.

Джерело: Інтерфакс-Україна