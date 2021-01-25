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    «Слуги народу» побоюються дострокових виборів

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    <span>Шмигаль раніше заявляв, що готовий піти у&nbsp;</span><span>відставку</span><span>&nbsp;будь-якої миті</span> - «Слуги народу» побоюються дострокових виборів
    Шмигаль раніше заявляв, що готовий піти у відставку будь-якої миті
    Фото з відкритих джерел

    Відставка уряду може призвести до розпуску парламенту

    Відставка прем'єр-міністра Денис Шмигаль може потягти за собою відставку всього уряду. Якщо буде створена політична криза і протягом встановленого Конституцією часу не буде обраний новий уряд, може постати питання щодо дострокових виборів парламенту. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

    «Якби президент сказав Шмигалю, що він не бачить спільної роботи і прем’єру треба написати заяву на звільнення, не думаю, що той би відмовився. Але не можна заходити в історію серйозних змін без розуміння, що далі», – сказала вона.

    За словами Кравчук, імунітету в уряду Шмигаля немає.

    Раніше народний депутат від «Слуги народу«Олексій Ковальов заявив, якщо Денис Шмигаль, Михайло Радуцький і Максим Степанов замішані в скандалі з підпільною вакцинацією, то повинні бути відправлені у відставку і покарані.

    На початку січня в Україні виник скандал через чутки про таємне щеплення можновладців. Стало відомо, що українські багатії таємно вакцинуються. 6 січня у столичній клініці підтвердили вакцинацію від коронавірусу віп-клієнтів. Зокрема, співробітниця клініки запевнила, що від клієнтів, які отримали щеплення, скарг не надходило, а вакцинованих було вже «дуже багато».

    Народний депутат 8 скликання Дмитро Ярош розповів, що найкращий вихід для українського народу – відставка президента і проведення дострокових виборів.

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    Теги: вибори відставка політика партія Слуга народу Денис Шмигаль Євгенія Кравчук
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