Війна на Донбасі: російські бойовики відкривали вогонь із гранатометів та «важких» мінометів



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В результаті обстрілів 10 грудня українські військові не постраждали

Із опівночі російські окупаційні війська шість разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, зокрема й із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню», - йдеться у вечірньому зведенні.

За інформацією пресцентру, три обстріли зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ: неподалік Майорська – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Кіндрашівської Нової – зі стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно; біля Шумів – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.