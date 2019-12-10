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    Війна на Донбасі: російські бойовики відкривали вогонь із гранатометів та «важких» мінометів

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    Війна на Донбасі: російські бойовики відкривали вогонь із гранатометів та «важких» мінометів

    В результаті обстрілів 10 грудня українські військові не постраждали

    Із опівночі російські окупаційні війська шість разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, зокрема й із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню», - йдеться у вечірньому зведенні.

    За інформацією пресцентру, три обстріли зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ: неподалік Майорська – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Кіндрашівської Нової – зі стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно; біля Шумів – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

    Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід бойовики також здійснили три обстріли: біля Лебединського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; двічі неподалік Павлополя – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

    «Сьогодні, 10 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не було», - поінформували у штабі.

    Раніше Генштаб назвав імена трьох загиблих бійців під Золотим: наймолодшому було 22 роки. Вони загинули 9 грудня поблизу Золотого від вибуху невідомого пристрою. 

    Також нагадаємо, що загиблий 1 грудня на Донбасі спецназівець Каплунов був важливим свідком у справі проти «беркутівців».

     

    бойовики на Донбасі війна обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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