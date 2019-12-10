Війна на Донбасі: російські бойовики відкривали вогонь із гранатометів та «важких» мінометів
В результаті обстрілів 10 грудня українські військові не постраждали
Із опівночі російські окупаційні війська шість разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, зокрема й із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
«Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню», - йдеться у вечірньому зведенні.
За інформацією пресцентру, три обстріли зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ: неподалік Майорська – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Кіндрашівської Нової – зі стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно; біля Шумів – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
«Сьогодні, 10 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не було», - поінформували у штабі.
Раніше Генштаб назвав імена трьох загиблих бійців під Золотим: наймолодшому було 22 роки. Вони загинули 9 грудня поблизу Золотого від вибуху невідомого пристрою.
Також нагадаємо, що загиблий 1 грудня на Донбасі спецназівець Каплунов був важливим свідком у справі проти «беркутівців».