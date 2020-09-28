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    Цього тижня Рада не планує розглядати скандальний закон про столицю

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    Верховна Рада схвалила законопроєкт №2143-3 &laquo;Про внесення змін до закону України про столицю &ndash; місто-герой Київ&raquo; у першому читанні&nbsp; - Цього тижня Рада не планує розглядати скандальний закон про столицю
    Верховна Рада схвалила законопроєкт №2143-3 «Про внесення змін до закону України про столицю – місто-герой Київ» у першому читанні 

    Фракція «Слуга народу» хоче якнайшвидше внести зміни у закон про столицю

    У порядку денному поточного пленарного тижня Верховної Ради немає законопроєкту «Про внесення змін до закону України про столицю – місто-герой Київ». Про це повідомив перший заступник глави фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

    «Я не бачив його цього тижня, чесно кажучи, коли ми обговорювали порядок денний на погоджувальній раді», - сказав він на брифінгу.

    На його думку, цей законопроєкт потрібно ухвалювати якнайшвидше.

    «Справді, ми хотіли б - у нас є така позиція, і в пані Верещук, нашого кандидата на посаду київського міського голови, є позиція депутатів-мажоритарників, є позиція комітету й наша позиція, моя особисто - нам слід було б цей закон якнайшвидше ухвалити. Відбудеться це до виборів чи ні - треба дивитися», - сказав Корнієнко.

    Як повідомлялося, спікер парламенту Дмитро Разумков вважає, що ухвалення у Верховній Раді нового закону «Про столицю» до 25 жовтня малоймовірне.

    Нагадаємо, народні депутати 3 жовтня 2019 року підтримали у першому читанні за основу проєкт Закону про місто Київ - столицю України авторства групи народних депутатів із фракції «Слуга народу» на чолі з Олександром Ткаченком.

    Мер Києва Віталій Кличко вважає, що цей законопроєкт про столицю недолугий і спрямований проти киян. 

    Як повідомлялося, на моніторинговому комітеті Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи розглядалася скарга київського міського голови Віталія Кличко щодо необґрунтованого призначення дострокових місцевих виборів і позбавлення мера Києва можливості впливати на виконавчу владу в міст.

    Експерти Ради Європи запропонували допомогу в доопрацюванні нового закону про столицю.

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    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Верховна Рада Київ закон партія Слуга народу столиця Олександр Корнієнко
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