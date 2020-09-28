Цього тижня Рада не планує розглядати скандальний закон про столицю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Верховна Рада схвалила законопроєкт №2143-3 «Про внесення змін до закону України про столицю – місто-герой Київ» у першому читанні

Фракція «Слуга народу» хоче якнайшвидше внести зміни у закон про столицю

У порядку денному поточного пленарного тижня Верховної Ради немає законопроєкту «Про внесення змін до закону України про столицю – місто-герой Київ». Про це повідомив перший заступник глави фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Я не бачив його цього тижня, чесно кажучи, коли ми обговорювали порядок денний на погоджувальній раді», - сказав він на брифінгу.

На його думку, цей законопроєкт потрібно ухвалювати якнайшвидше.

«Справді, ми хотіли б - у нас є така позиція, і в пані Верещук, нашого кандидата на посаду київського міського голови, є позиція депутатів-мажоритарників, є позиція комітету й наша позиція, моя особисто - нам слід було б цей закон якнайшвидше ухвалити. Відбудеться це до виборів чи ні - треба дивитися», - сказав Корнієнко.

Як повідомлялося, спікер парламенту Дмитро Разумков вважає, що ухвалення у Верховній Раді нового закону «Про столицю» до 25 жовтня малоймовірне.

Нагадаємо, народні депутати 3 жовтня 2019 року підтримали у першому читанні за основу проєкт Закону про місто Київ - столицю України авторства групи народних депутатів із фракції «Слуга народу» на чолі з Олександром Ткаченком.

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що цей законопроєкт про столицю недолугий і спрямований проти киян.

Як повідомлялося, на моніторинговому комітеті Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи розглядалася скарга київського міського голови Віталія Кличко щодо необґрунтованого призначення дострокових місцевих виборів і позбавлення мера Києва можливості впливати на виконавчу владу в міст.

Експерти Ради Європи запропонували допомогу в доопрацюванні нового закону про столицю.

Читайте також:

Джерело: Інтерфакс-Україна