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    «Слышь ты, гнида, бл…ь!». Як п’яна дружина полісмена відреагувала на зауваження

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    У відповідь на зауваження дружина поліцейського стала зухвало поводитися і нецензурно висловлювалася - «Слышь ты, гнида, бл…ь!». Як п’яна дружина полісмена відреагувала на зауваження
    У відповідь на зауваження дружина поліцейського стала зухвало поводитися і нецензурно висловлювалася
    Скріншот з відео

    Судячи із запису, поліцейський і його дружина, добряче випивши, намагалися виїхати з місця відпочинку, коли один з перехожих зробив їм зауваження

    Дружина полісмена з Дніпропетровщини сіла за кермо свого автомобіля в нетверезому стані, проігнорувавши зауваження перехожого і прохання викликати драйвера.

    Відеозапис інциденту поширюють та обговорюють у мережі.

    Обережно! Ненормативна лексика!


    Судячи із запису, поліцейський і його дружина, добряче випивши, намагалися виїхати з місця відпочинку, коли один з перехожих зробив їм зауваження і попросив викликати когось із тверезих знайомих, щоб той сів за кермо.

    У відповідь на зауваження дружина поліцейського стала зухвало поводитися і нецензурно висловлювалася. Незабаром до неї в машину сів чоловік, який також був п'яний і поводився таким же неналежним чином.

    Після тривалої розмови, жінка сіла за кермо і поїхала, залишивши чоловіка.

    Управління патрульної поліції Дніпропетровської області ще ніяк не прокоментувало інцидент зі своїм співробітником.

    Теги: водій алкогольне сп'яніння Дніпропетровщина поліція жінка чоловік дружина
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    «Слышь ты, гнида, бл…ь!». Як п’яна дружина полісмена відреагувала на зауваження