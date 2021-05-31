«Слышь ты, гнида, бл…ь!». Як п’яна дружина полісмена відреагувала на зауваження

У відповідь на зауваження дружина поліцейського стала зухвало поводитися і нецензурно висловлювалася

Судячи із запису, поліцейський і його дружина, добряче випивши, намагалися виїхати з місця відпочинку, коли один з перехожих зробив їм зауваження

Дружина полісмена з Дніпропетровщини сіла за кермо свого автомобіля в нетверезому стані, проігнорувавши зауваження перехожого і прохання викликати драйвера.

Відеозапис інциденту поширюють та обговорюють у мережі.

Обережно! Ненормативна лексика!





Судячи із запису, поліцейський і його дружина, добряче випивши, намагалися виїхати з місця відпочинку, коли один з перехожих зробив їм зауваження і попросив викликати когось із тверезих знайомих, щоб той сів за кермо.

У відповідь на зауваження дружина поліцейського стала зухвало поводитися і нецензурно висловлювалася. Незабаром до неї в машину сів чоловік, який також був п'яний і поводився таким же неналежним чином.

Після тривалої розмови, жінка сіла за кермо і поїхала, залишивши чоловіка.

Управління патрульної поліції Дніпропетровської області ще ніяк не прокоментувало інцидент зі своїм співробітником.