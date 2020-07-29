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    Економіка та фінанси

    Уряд схвалив проєкт єдиного е-квитка

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    <span>Перший етап передбачає об&rsquo;єднання подорожей Укрзалізницею та метрополітену Києва</span> - Уряд схвалив проєкт єдиного е-квитка
    Перший етап передбачає об’єднання подорожей Укрзалізницею та метрополітену Києва

    Електронний квиток запроваджуватимуть у три етапи

    Кабінет міністрів підтримав пілотний проєкт із запровадження в Україні єдиного електронного квитка.

    Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

    За його словами, впровадження відбуватиметься у кілька етапів. Квиток типу MVP0 діятиме щодо залізничних перевезень (на напрямках Київ—Харків; Київ—Одеса; Київ—Львів), а також у метрополітені Києва.

    Тип квитка MVP1 вже діятиме на всіх залізничних перевезеннях, а також усьому муніципальному транспорті Києва. Квиток типу MVP2 діятиме на внутрішніх авіаперевезеннях та автобусних перевезеннях. Також цим квитком можна буде користуватися через мобільні додатки, вперше чергу, через «Дію».

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