Уряд схвалив проєкт єдиного е-квитка



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Перший етап передбачає об’єднання подорожей Укрзалізницею та метрополітену Києва

Електронний квиток запроваджуватимуть у три етапи

Кабінет міністрів підтримав пілотний проєкт із запровадження в Україні єдиного електронного квитка.

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, впровадження відбуватиметься у кілька етапів. Квиток типу MVP0 діятиме щодо залізничних перевезень (на напрямках Київ—Харків; Київ—Одеса; Київ—Львів), а також у метрополітені Києва.

Тип квитка MVP1 вже діятиме на всіх залізничних перевезеннях, а також усьому муніципальному транспорті Києва. Квиток типу MVP2 діятиме на внутрішніх авіаперевезеннях та автобусних перевезеннях. Також цим квитком можна буде користуватися через мобільні додатки, вперше чергу, через «Дію».