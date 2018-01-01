Смертельна ДТП поблизу Праги: серед постраждалих немає українців

За інформацією поліції, українців немає серед постраждалих під час ДТП на околиці Праги

Українців немає серед постраждалих після зіткнення автобуса та легковика на околицях столиці Чехії. Про це повідомив начальник управління консульського забезпечення департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич у Twitter. «За інформацією поліції, українців немає серед постраждалих під час ДТП на околиці Праги», - написав



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ДТП у Чехії

За інформацією поліції, українців немає серед постраждалих під час ДТП на околиці Праги

Українців немає серед постраждалих після зіткнення автобуса та легковика на околицях столиці Чехії.

Про це повідомив начальник управління консульського забезпечення департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич у Twitter.

«За інформацією поліції, українців немає серед постраждалих під час ДТП на околиці Праги», - написав він.

Нагадаємо, на околиці Праги рейсовий автобус зіткнувся з автомобілем Skodа Superb, після чого врізався в дерево на узбіччі

Повідомлялося, що внаслідок аварії поранено близько 30 осіб. ДТП сталася близько 16.00 у п’ятницю.

Загалом в результаті аварії загинули три людини, 45 пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості.