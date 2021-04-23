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    Смертельно небезпечно. На Буковині людям доводиться йти через аварійний міст (відео)

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    Чоловік, тримаючись за опору вгорі, намагається пройти мостом на інший берег річки - Смертельно небезпечно. На Буковині людям доводиться йти через аварійний міст (відео)
    Чоловік, тримаючись за опору вгорі, намагається пройти мостом на інший берег річки
    Скріншот фото: відео Illya Malish

    Користувачі соцмереж обурюються через стан моста на Буковині

    У мережі з’явився відеозапис із зображенням небезпечного пішохідного мосту через річку Черемош у гірському селі Чернівецької області. Це відео з’явилося на Facebook-сторінці Конятинської територіальної громади.

    На відео видно чоловіка, який, тримаючись за опору вгорі, намагається пройти цим мостом на інший берег річки. Поруччя розбиті, а сама кладка, яка звисає за кількадесят метрів над річкою, небезпечна.



    «Прошу звернути увагу на кладку в селі Плай», – написав у своєму дописі автор відео Illya Malish.

    Користувачі соцмереж обурюються через стан цього моста. «Це жах», – коротко пише Каріна Різун.

    «Я вірю, що дійдемо й туди. Не лише нищити те, що будували предки без техніки, а і відновлювати мости і кладки, які понищили, сягаючи на чуже, залишите і своє…", – написав Володимир Дроняк.

    Село Плай – населений пункт Буковини. Це село розташоване в Конятинській сільській громаді Вижницького району Чернівецької області. На північному заході від села бере початок струмок Марониці, правий доплив Білого Черемошу.

    Нагадаємо, на мосту у Києві, неподалік станції метро «Дарниця», обвалилися бетонні сходи.

    Теги: Чернівецька область село міст
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