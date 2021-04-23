Смертельно небезпечно. На Буковині людям доводиться йти через аварійний міст (відео)

Чоловік, тримаючись за опору вгорі, намагається пройти мостом на інший берег річки

Користувачі соцмереж обурюються через стан моста на Буковині

У мережі з’явився відеозапис із зображенням небезпечного пішохідного мосту через річку Черемош у гірському селі Чернівецької області. Це відео з’явилося на Facebook-сторінці Конятинської територіальної громади.

На відео видно чоловіка, який, тримаючись за опору вгорі, намагається пройти цим мостом на інший берег річки. Поруччя розбиті, а сама кладка, яка звисає за кількадесят метрів над річкою, небезпечна.





«Прошу звернути увагу на кладку в селі Плай», – написав у своєму дописі автор відео Illya Malish.

Користувачі соцмереж обурюються через стан цього моста. «Це жах», – коротко пише Каріна Різун.

«Я вірю, що дійдемо й туди. Не лише нищити те, що будували предки без техніки, а і відновлювати мости і кладки, які понищили, сягаючи на чуже, залишите і своє…", – написав Володимир Дроняк.

Село Плай – населений пункт Буковини. Це село розташоване в Конятинській сільській громаді Вижницького району Чернівецької області. На північному заході від села бере початок струмок Марониці, правий доплив Білого Черемошу.

Нагадаємо, на мосту у Києві, неподалік станції метро «Дарниця», обвалилися бетонні сходи.